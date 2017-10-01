Александр Саввинов: С Международным Днем пожилых людей!

От имени депутатов Якутской городской Думы и от себя лично я искренне поздравляю Вас с заслуженным праздником – с Международным днем пожилых людей!

Эта дата – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности Вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям за вклад в развитие нашего города и Республики, за многолетний добросовестный труд, за Ваш опыт, доброту и мудрость!

Вызывает уважение ваше активное участие в общественной и культурной жизни города Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли трудности военных лет — мужественно преодолевая невзгоды, Вы трудились всю жизнь ради счастливого будущего будущих поколений. Многие из Вас ведут активный образ жизни, работают, участвуют в общественных организациях, помогают воспитывать молодежь. Ваши сердца сохранили энергию молодости, которая согревает и поддерживает близких людей. Вы – хранители лучших традиций, достойный пример патриотизма, преданности делу, мужества и чести.

Позвольте в этот день еще раз выразить Вам слова благодарности за ваш жизненный подвиг, за труд, за неоценимый вклад в развитие родной Республики. Мы гордимся вашими достижениями и берём с вас пример, не уставая восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, душевного равновесия, долгих и счастливых лет жизни! Пусть Вас окружает любовь родных и близких, а их успехи наполняют душу гордостью!

С уважением, Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов