Александр Саввинов провел совещание по судьбе 2, 4, 17 кварталов

29 июня представители инициативной группы 17 квартала обратились к Александру Саввинову, Председателю Якутской городской Думы с вопросом о дальнейших планах по застройке 17 квартала.

По инициативе Александра Александровича 3 июля прошло рабочее совещание по вопросу о планах по застройке 2, 4, 17 кварталов городского округа «город Якутск».

В совещании приняли участие: Сергей Игнатенко – первый заместитель главы городского округа «город Якутск» по развитию территорий; Елена Кузнецова – заместитель главы городского округа «город Якутск» по экономике и финансам; Ирина Алексеева – начальник Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска – главный архитектор города Якутска, руководители департаментов администрации города Якутска, Анатолий Васильев – руководитель аппарата Якутской городской Думы.

Окружная администрация уже начала работу по рассмотрению вариантов формирования на смежной территории 2, 4, 17 кварталов новых участков под застройку с тем, чтобы затем предложить их на конкурсной основе другим застройщикам.

«Люди не всегда приходят к представителям власти с радостными вестями – они идут с просьбой решить ту или иную проблему. И наша задача заключается в том, чтобы максимально услышать их нужды, помочь им в решении проблем. В вопросе застройки 2, 4, 17 кварталов еще не поставлена точка, есть ряд объективных причин, которые необходимо решить в ближайшие сроки», — отметил Александр Саввинов.