Александр Саввинов: Программа по формированию комфортной городской среды будет продолжена

«Уютнее, красивее, удобнее» — девиз федеральной программы «Комфортная среда», благодаря которой преображаются города. Дворы и парки, аллеи и набережные — список внушительный, всё меняется постепенно. Проект действует второй год, все решения о благоустройстве принимаются исключительно по согласованию с местными жителями.

В субботу, 30 июня, Александр Саввинов, Председатель Якутской городской Думы объехал дворы и проверил содержание площадок, обновленных по программе «Формирование комфортной городской среды».

Когда жители домов по улице Чернышевского, 16, 16/1 впервые услышали о том, что на территории Якутска действует федеральная программа «Комфортная городская среда», сразу решили: «Надо участвовать». Именно благодаря этому масштабному проекту, предусматривающему благоустройство территорий с учётом мнения жителей, преобразили двор. В 2017 году заасфальтированы проездные пути, вывезены снесенные старые деревянные постройки и обустроены водоотводные лотки.

«Мы переехали сюда сравнительно недавно и состояние двора было довольно печальным. Мы многодетная семья, дети часто гуляют во дворе. И благодаря тому, что неоднократно выходили с инициативой отремонтировать и обновить двор, попали в программу. Мечтаем еще обновить площадку, и надеемся, что это сделаем. Благодаря программе «Комфортная городская среда», двор значительно преобразился, вода уже не скапливается и уходит по ливневкам. А наши жильцы активно участвуют в благоустройстве своего двора, помогаем подрядчикам», — отмечает семья Егоровых.

Жители домов, проживающих по адресу проспект Ленина, 7, 7/1. — участники программы «Комфортная городская среда».

Иван Захаров, руководитель управляющей компании «Центральное» рассказал о благоустройстве двора. В 2017 году здесь была установлена современная площадка, где учтены возрастные особенности детей. Для малышей установлены качели, горки, а для детей более старшего возраста есть секция для занятий спортом. Было замечено отсутствие мусорных урн. Управляющая компания заверила, что урны будут установлены. По итогам объезда перед специалистами были поставлены задачи, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Жители благодарят Окружную администрацию города и Якутскую городскую Думу за поддержку благоустройства Центрального округа.

Александр Саввинов отметил: «В 2017 году на территории Якутска благоустроено 9 общественных пространств и 21 дворовая территория, всего благоустроено 49,5 тысяч квадратных метра, это очень большой задел. В этом году планируем также реализовать большие проекты, это — 8 общественных пространств и 4 дворовые территории. В части реализации данного проекта задействованы все уровни бюджетного финансирования. По обслуживанию благоустроенных дворов и территорий должно принято однозначное решение. Все обновленные объекты и детские спортивные площадки должны быть на балансе конкретных субъектов, этот вопрос мы решим».