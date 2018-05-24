Александр Саввинов принял участие в селекторном совещании Всероссийского Совета местного самоуправления

23 мая Всероссийский Совет местного самоуправления провел Селекторное совещание с региональными отделениями в режиме видеоконференции по каналам связи Центрального и региональных исполнительных комитетов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Совещании приняли участие более 400 представителей 80 региональных отделений из всех федеральных округов. Одной из наиболее важных задач Всероссийский Совет местного самоуправления, в работе которого принял участие Александр Саввинов — заместитель Председателя Центрального Совета ВСМС по Дальневосточному федеральному округу, Председатель Регионального Совета Якутского регионального отделения ВСМС, Председатель Якутской городской Думы, назвал активное вовлечение горожан в обсуждение и решение вопросов местного значения. Для повышения вовлеченности населения в решение проблем местного сообщества Совет предложил наделить территориальные общины статусом социально ориентированных некоммерческих организаций.

В студии в Якутске также присутствовали Туйаара Илларионова — член Центрального Совета ВСМС, член Регионального Совета, руководитель исполнительного комитета Якутского регионального отделения ВСМС; Дмитрий Горохов — заместитель Председателя Регионального Совета Якутского регионального отделения ВСМС, исполнительный директор Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества; Иван Попов — член Центрального Совета ВСМС, заместитель Председателя Регионального Совета Якутского регионального отделения ВСМС, Председатель улусного Совета депутатов МО «Намский улус».

В ходе совещания также обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», был представлен ряд передовых практик муниципального управления и взаимодействия с ТОС.

Александр Саввинов, комментируя селекторное совещание, отметил: «Анализ практик организации работы органами местного самоуправления по развитию территориального общественного самоуправления показывает, что при достаточном внимании к деятельности ТОС, выстраивании постоянной системы взаимодействия с активами ТОС и при осуществлении муниципальной поддержки, активность жителей по участию в местном самоуправлении как форме ТОС, так и в других формах существенно возрастает, а эффективность осуществления полномочий органов местного самоуправления значительно повышается. Это форма взаимодействия с населением наиболее эффективно проявляет себя во взаимодействии с пригородными населенными пунктами».