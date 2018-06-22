Александр Саввинов: преимущества цифровой экономики должны стать доступными для всех жителей

Сегодня, 22 июня в музейном комплексе «Россия – Моя История» прошло торжественное открытие III Международной конференции «Города и люди: Коммуникация и цифровизация». В церемонии открытия, а также в работе пленарных заседаний принял участие врио главы РС (Я) Айсен Николаев, и Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

Третья конференция собрала представителей 12 стран, органов государственной власти, общественных организаций и ведущих экспертов в различных областях. Открытие началось с передачи «цифрового музея» истории создания Алсиба. Уникальный виртуальный музей с историческими фотографиями и историей создания воздушной трассы между Аляской и Сибирью по перегонке американских самолетов был передан в дар музейному комплексу от Управы Гагаринского округа Окружной администрации г. Якутска.

Далее началась работа пленарных сессий по различным темам в рамках конференции. Александр Саввинов выступил на Пленарном заседании конференции «Города и Люди» на тему «Коммуникации и Цифровизация».

«Благодаря организации таких международных конференций, непосредственному общению с представителями других регионов, стран мы можем взглянуть на возможности Якутска в глобальном разрезе, обсудить их с представителями городов со всего мира и обменяться успешным опытом в решении тех или иных вопросов. Обсуждаемая сегодня тема «Коммуникации и цифровизация» напрямую затрагивает сферу муниципального управления и институты власти, в целом. Развитие цифровой среды – это неизбежная реальность для нашего времени. Нам, представителям муниципалитетов, необходимо формировать принципы управления городов с учетом современной повестки дня – модернизировать традиционные отрасли, развивать инновационную и креативную экономику, повышать качество коммуникаций гражданского общества и властей. При этом важно понимать, что жители должны быть непосредственными участниками всех процессов развития города. Только заручившись постоянной поддержкой горожан, мы можем добиться поставленных целей«, — сказал в своем выступлении Александр Саввинов.

Он также отметил, что современное муниципальное управление должно трансформироваться вслед за меняющимся миром, и что самое главное, не стоит забывать, что основная цель – это повышение комфорта и улучшение качества жизни горожан, сказал он: «Для этого, преимущества цифровой экономики должны стать доступными для всех жителей, цифровизация должна быть адаптирована под потребности населения«.