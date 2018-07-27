Александр Саввинов поздравляет с Днем работников торговли

Уважаемые работники и ветераны торговли!

От имени депутатов Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговая отрасль сегодня является одной из наиболее активно развивающихся в нашем городе. Расширяется ассортимент товаров и услуг, повышается качественный уровень обслуживания населения, внедряются передовые современные технологии, увеличивается доля в товарообороте предприятий.

Без торговли трудно представить себе жизнь современного города. От ваших деловых качеств, профессионализма и дальновидности зависит уровень и качество предлагаемых услуг. Предприятия торговли не только обеспечивают жителей города необходимыми товарами и услугами, но и создают рабочие места, активно взаимодействуют с органами местного самоуправления в вопросах улучшения жизни горожан.

Дорогие друзья! Хочу выразить вам искреннюю признательность за ваш труд, за ваш профессионализм и ответственное отношение к делу.Выражаю уверенность, что ваши инициативы и творчество и в дальнейшем послужат на благо нашего Якутска.От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях!

С уважением, Александр Саввинов Председатель Якутской городской Думы