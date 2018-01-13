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Общество
13 января 2018, 7:52
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Александр Саввинов поздравляет с Днем печати

С Днем российской печати!

Уважаемые работники редакций средств массовой информации, издательств и полиграфии Якутска! От имени депутатов Якутской городской Думы и от себя лично от всей души искренне поздравляю вас с Днём российской печати!

 Этот праздник объединяет людей самых разных профессий: журналистов, редакторов, фотографов, видеооператоров, издателей, полиграфистов, распространителей печатной продукции – всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство в Якутске.

В последние годы в столице успешно работают редакции самых разных средств массовой информации. Современные газеты и журналы остаются все так же востребованы, интернет-издания набирают все большую популярность, радиопрограммы и телевизионные каналы, как и прежде, собирают вокруг массы. В современное время это не просто источники новостей, а активные дискуссионные площадки, публикаторы мнений и точек зрения, многообразие которых способствует эффективной реализации долгосрочных программ социального и экономического развития города. Ведь именно Пресса является выразителем общественных настроений, посредником между властью и обществом.

Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, открытость к новому, стремление «дойти до самой сути» всегда оставались отличительными характеристиками якутской журналистики. На любой информационной площадке вы стремитесь быть оперативными, откровенными, честными, и вашему мнению, оценкам доверяют миллионы. Все это требует особой ответственности, ведь доверие населения основано на объективности информации.

В новом 2018 году приоритетом для якутских журналистов и далее будет публичное конструктивное обсуждение стратегических перспектив Якутска во всех ее аспектах. Внимание прессы также будет заключено и на одной из самых важных и актуальных тем, как выборы Президента России. В наступившем году население Якутска будет внимательно следить и за выборами в Государственное собрание (Ил Тумэн) и Якутскую городскую Думу. Уверен, благодаря работе Прессы, жители столицы всегда будут в курсе последних новостей, оперативно получать полноценную и объективную информацию.

Сегодня, в День российской печати, желаю всем работникам прессы вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ. Оставайтесь всегда интересными и востребованными. Желаю вам больших тиражей, высоких рейтингов и новых свершений! Пусть в сюжетах и рубриках, как и в жизни, будет больше добрых слов и хороших новостей! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

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Источник: Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.
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