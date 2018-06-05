Александр Саввинов поздравляет с Днем эколога

Уважаемые якутяне!

Главный праздник российских экологов совпал с главной международной экологической датой, и теперь целый ряд акций и мероприятий, призывающих защитить природную среду планеты, проходит одновременно и в России, и во всем мире. Наша республика обладает богатейшим разнообразием флоры и фауны, живописной девственной природой. Такое достояние безусловно нуждается в бережном отношении и надёжной охране. Мы с уверенностью можем констатировать, что в природоохранных учреждениях Якутии трудятся люди, хорошо знающие и преданные своему делу, горячо любящие природу родного края.

Призываю жителей и гостей столицы любить и беречь нашу родную землю, делать её чище и краше, бережно относиться к ней, ведь человек должен быть добрым хозяином своей земли, настойчиво и глубоко изучать её законы, любит,охранять и умело умножать природные богатства.

В день вашего профессионального праздника поздравляю наших хранителей природы с праздником. Благодаря вашим заслугам, человечество имеет шансы сохранить планету Земля в первозданном виде, чтобы показать свои потомкам, как прекрасна и богата наша Земля. Вы делаете очень важное дело. Желаю вам удачи и сил для новых свершений.

С уважением Александр Саввинов, Председатель Якутской городской думы