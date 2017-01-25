Александр Саввинов поздравляет с 25 января

Дорогие студенты!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично от всей души поздравляю вас с Днем студентов, который издавна называется Татьяниным днем!

Студенческие годы — это самый интересный, веселый и в то же время очень ответственный этап в жизни каждого человека. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов. Именно сейчас вы начинаете по-настоящему реализовывать себя в общественной жизни, в творчестве, в спорте и в профессии, уверенно движетесь навстречу своей мечте.

Наш Якутск является центром подготовки кадров для республики и северо-востока страны, здесь проводят студенческую пору и получают образование десятки тысяч молодых людей. Якутские студенты — это самая инициативная, энергичная, образованная частью молодого поколения столицы. Завтра именно вам предстоит взять на себя ответственность за судьбу нашего города.

Учитесь, овладевайте самыми передовыми знаниями, не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели и упорно их добивайтесь, не пасуя перед трудностями, не боясь ошибиться.

Желаю всем представителям студенчества сохранять молодость души, радость творчества, веру в себя и влюбленность в жизнь! Здоровья, неисчерпаемой энергии, верных друзей и успехов во всех начинаниях!

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов