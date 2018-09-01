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Александр Саввинов поприветствовал студентов Медколледжа с началом нового учебного года

Председатель городской Думы Александр САВВИНОВ напутствовал первокурсников Якутского медицинского колледжа. В своем выступлении он отметил, что от подготовки медработников зависит качество жизни населения столицы.

«Мне особенно волнительно приветствовать с Днем знаний студентов медицинского колледжа, так как именно это учебное заведение когда-то закончила моя мама, которая стала отличником здравоохранения и все годы была организатором этой сферы», — отметил Александр Саввинов.

По его словам, каждый из первокурсников принял важное жизненное решение, связав свою будущую профессиональную деятельность с медициной:

«От того, как вы будете учиться, от ваших способностей и навыков зависит качество жизни горожан. Уверен, что преподаватели колледжа помогут вам стать грамотными и ответственными специалистами».

В этом году первокурсниками медицинского колледжа стали 564 юноши и девушки из столицы и районов республики. Всего в учебном заведении обучается более 1,5 тысячи студентов в филиалах в Якутске, Ленске, Мирном, Нюрбе, Удачном и Хандыге.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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