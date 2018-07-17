Выборы мэра Якутска: Александр Саввинов подал документы в избирательную комиссию

17 июля претендент на пост главы города Александр Саввинов, а также партийный список кандидатов в депутаты по одномандатным округам в Якутскую городскую Думу в количестве 29 человек подали свои заявления в Территориальную избирательную комиссию города Якутска.

Кандидаты представили необходимый пакет документов на выдвижение, и в ближайшее время подадут документы на регистрацию. Став зарегистрированными кандидатами, начнут свою избирательную кампанию.

Ранее кандидатуру Александра Саввинова уже поддержали выборщики «Единой России» по итогам предварительного голосования Партии «Единая Россия» 8 июля. А 12 июля, на конференции Якутского местного отделения «Единая Россия», абсолютным большинством голосов делегаты проголосовали за выдвижение его в качестве кандидата.

Комментируя выдвижение, Александр Саввинов отметил:

— «Республика ставит перед собой цель стать лидером на Дальнем Востоке и всей России. А город Якутск должен стать одним из лучших городов страны. Все основные вопросы развития города невозможно решить без тесной работы с Правительством республики. Поэтому необходимо продолжать плодотворную совместную работу на благо жителей столицы.

С учетом достигнутого за последние шесть лет предыдущим руководством города, разработана программа развития современного Якутска. Все лучшее нужно сохранить и приумножить.

Очень важно продолжить консолидацию горожан. Также в наше непростое время необходим созидательный настрой, который сейчас есть, и двигаться вперед».