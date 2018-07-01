Александр Саввинов: Озеленение и благоустройство столицы — необходимые составляющие комфорта горожан

Ежегодную акцию «Миллион цветов» направления «Цветущий Якутск» Года новаторства по сложившейся доброй традиции поддерживают все округа и пригороды, трудовые коллективы, управляющие компании, товарищества собственников жилья, школы и сами горожане.

В субботу, 30 июня Александр Саввинов, Председатель Якутской городской Думы совершил объезд по территориям, где в рамках городской акции улицы, площади, общественные пространства, дворы украшены цветниками и ротондами.

На сегодняшний день в Якутске высажено более 1 508 830 цветов, при этом организаторы акции отмечают, что нынче большое внимание уделено качеству посадки, организации системы полива и ухода. Горожан и гостей столицы радуют красивые вазоны и цветочные клумбы. Больше всего цветов посажено в Центральном, Октябрьском, Сайсарском, Губинском округах.

Один из ярких примеров цветочного озеленения является Губинский округ. Во время объезда Александр Саввинов побывал во дворе дома №1, 202 микрорайона. Надежда Баишева, Председатель Совета ветеранов Губинского округа отметила, что жители очень довольны реализацией программы благоустройства.

«Хочу выразить благодарность Окружной администрации Якутска и Управлению Губинского округа. Озеленение столицы — это не кампанейщина, а осознанная необходимость. Если мы хотим жить в зеленом городе, свою лепту должны внести и власть, и бизнес, и общественные организации, и простые горожане. Для этого и нужен проект «Миллион цветов». Мы уже третий год озеленяем округ и стали более грамотные, в первую очередь, нас интересует красота. А красота – это качественный посадочный материал и уход за ним. За всеми высаженными ротондами и цветниками ухаживаем с любовью», — рассказала Надежда Баишева.

Затем Александр Саввинов отправился в Автодорожный округ. Территория управляющей компании «Прометей» приятно удивила. Редкие застройщики могут похвастаться развитой и разнообразной инфраструктурой. Это связано с тем, что проекты реализуются на участках достаточно скромной площади. Но для жилых комплексов, начинающих строить фактически в чистом поле, наличие социальных и бытовых объектов, обустройство территории отдыха и досуга жителей микрорайона — безусловно, очень важный фактор. Территория «Прометея» одна из немногих микрорайонов, где учтены и озеленение, и благоустройство территории, и наличие спортивной инфраструктуры, детских площадок, лавочек, малых архитектурных форм.

Представители УК «Прометей» рассказали, что местное население с удовольствием проводит свободное время во дворах своих домов, прогуливаются с детьми или занимаются спортом.

«Важно, что в реализации проекта задействованы все: от мала до велика. Это и есть конкретное участие жителей в озеленении столицы республики. Акция, инициированная три года назад Айсеном Сергеевичем Николаевым, дает конкретные положительные результаты. Озеленение и благоустройство столицы — необходимые составляющие комфортного проживания населения. Территория жилого комплекса «Прометей» — это пример того, как нужно относиться к своему городу, и как нужно строить и благоустраивать. И в части озеленения, и в части оформления общественных пространств. Жители квартала в пешей доступности в будущем будут иметь школу и другие социальные объекты. В одном квартале сосредоточены все услуги, необходимые жителям. Здесь уже есть аптека, почта, детский сад, магазины. Здесь же строится самый крупный в Якутске автопаркинг. Такой комплексный и хозяйский подход должен быть у каждого застройщика», — отметил Александр Саввинов.