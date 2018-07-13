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Александр Саввинов: Мы возродим почет и уважение к человеку труда

Якутск украсил еще один новый сквер – вчера в 202-м микрорайоне Якутска прошло открытие сквера Труда. С этим радостным событием от имени Якутской городской Думы горожан поздравил председатель Александр Саввинов.

Новое общественное пространство появилось в городе по инициативе Общественного совета 202-го микрорайона при поддержке Управления Губинского округа. Проект реализован благодаря участию в конкурсе «Народный бюджет».

«В нашем обществе всегда было большое уважение к людям труда. Я убежден, что сегодня надо возрождать и развивать эти традиции, когда человек труда всегда удостаивался почета среди сограждан. Это важно не только для старшего поколения, но, главное, это важно для воспитания нашей молодежи», — сказал Александр Саввинов, открывая сквер Труда.

Благодарственные письма Окружной администрации получили полицейские Степан Софронов и Валерий Герасимов, дворник ООО «Надежда».

Со знаменательным событием жителей округа поздравил участник Великой Отечественной войны Петр Конкин. «Мне немало пришлось сажать деревьев по всему городу, но мало их осталось. Надеюсь, что в будущем в этом сквере зашумят деревья, и жители будут радоваться этому уголку природы», — пожелал ветеран.

И.о. руководителя Управления Губинского округа Гулжан Огонерова рассказала, что идея с помощью создания сквера поощрить труд человека возникла в 2017 году – в Год труда, объявленный в Якутске. «Идею воплотили в жизнь работники ООО «Надежда» — инициировали проект, подали заявку, победили в конкурсе «Народный бюджет»и сегодня передали сквер округу. Мы желаем, чтобы сквер Труда стал еще одним любимым местом для отдыха всех горожан и гостей со всей республики!» — сказала Гулжан Огонерова и вручила благодарственные письма активным жителям округа.

Стоит отметить, одна из награжденных, активист ветеранского движения Варвара Григорьева, известная на дачных форумах садовод и огородник-любитель, предложила реализовать идею своего внука-эколога – яблоневый сквер. Народная инициатива живет и продолжается.

Проект «Народный бюджет» — это конкурс народных инициатив, предусматривающий выделение субсидий из муниципального бюджета для реализации социально ориентированных и общественно значимых проектов, направленных на решение актуальных для города задач.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
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