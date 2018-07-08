Александр Саввинов: «Кандидата должны определить горожане»

Сегодня 8 июля в Якутске проходит предварительное голосование для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года. Один из кандидатов, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов проголосовал на счетном участке в ДК им. Кулаковского.
Александр Саввинов поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности.
«Хочу от всей души поздравить все семьи нашего города и пожелать им благополучия, гармонии в семейной жизни и, конечно, здоровых детей, добра и удачи. Сегодня на предварительном голосовании мы определяем кандидата от партии «Единая Россия» на должность главы Якутска. Это обязательное условие партии, чтобы кандидата определили сами избиратели. И я надеюсь, что жители города, несмотря на выходные, придут на выборные участки и отдадут голоса за достойного кандидата», — призвал Александр Саввинов.
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