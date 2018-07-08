Александр Саввинов: «Кандидата должны определить горожане»

Сегодня 8 июля в Якутске проходит предварительное голосование для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года. Один из кандидатов, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов проголосовал на счетном участке в ДК им. Кулаковского.

Александр Саввинов поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности.