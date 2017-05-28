Александр Саввинов и Ольга Балабкина приняли участие в праймериз ЕР

В Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского – Өксөкүлээх на избирательный участок №14.035.11, одними из первых для участия в процедуре предварительного голосования подошли председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ и заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС (Я) Ольга БАЛАБКИНА.

«Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вот уже восьмой год проводит процедуру предварительного голосования. Если раньше в предварительном голосовании могли принимать участие только члены Партии, то сейчас выборы по определению кандидатов стали более демократичными и в них участвуют все желающие граждане. До проведения предварительного голосования успешно состоялись дебаты кандидатов. Сегодня заявлено семь кандидатов, из них жители города Якутска должны определить наиболее достойного кандидата на высокий и ответственный пост главы городского округа «город Якутск». Желаю всем кандидатам успехов и уверен, что те люди, которым неравнодушно дальнейшее развитие нашего города с большим энтузиазмом примут участие в процедуре предварительного голосования»,

— прокомментировал председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.



Вице-спикер Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС (Я) Ольга Балабкина отмечает, что предварительное голосование является обязательной процедурой, которая проводится Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

«Предварительно голосование обеспечивает прозрачность при выборе кандидатов, потому что всегда встает вопрос, как Партия выбирает тех или иных кандидатов и откуда появляются эти кандидаты? Сегодня у граждан есть реальная возможность выбрать кандидатов, которые занесены в избирательные бюллетени. Уверена, что каждый из кандидатов найдет достойное место в команде будущего главы городского округа «город Якутск», выборы которого состоятся в сентябре текущего года».