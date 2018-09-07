Александр Саввинов: Эти выборы сделали меня сильнее!

Здравствуйте, уважаемые горожане! Сегодня у меня есть возможность обратиться к вам непосредственно накануне выборов. Благодарю всех своих сторонников и соратников за то, что поддерживали меня все это время. Будьте уверены, что не обману ваших ожиданий. Меня часто спрашивали на моих предвыборных встречах: «Скажите, а почему мы должны голосовать именно за вас?». Это неправильная формулировка. Избиратель никому ничего не должен. Но могу сказать, почему я считаю, что мое избрание принесет больше пользы городу. Потому что смогу привлечь больше финансов, больше инвестиций и, соответственно, обеспечить лучшее развитие Якутска, чем мои конкуренты.

Конечно, можно пойти путем жесточайшей экономии. Рассчитаться с долгами города и жить, как говорится, «по средствам». Вы, конечно же, слышали все эти доводы. И про то, что бюджет не резиновый, и про то, что надо сократить все статьи расходов. Но! Это не путь развития. Это застой и деградация. Все городские проблемы можно решить по-другому. Если сравнивать город с тем же домашним хозяйством, то при отсутствии денег глава семьи может начать экономить, а может пойти зарабатывать больше. Так вот, я – заработаю!

В своих предвыборных речах и статьях уже говорил и писал о том, как это можно сделать – увеличить бюджет города. Нам необходимы поправки в закон о статусе столицы, корректировка процентных отчислений с налогов в местный бюджет, четкий механизм административных штрафов, взаимовыгодное вовлечение местного бизнеса к вопросам городского благоустройства. И это не просто слова. Все эти предложение уже готовы, расписаны, оформлены и могут быть сразу же запущены в работу.

«Если мы вас не выберем, начнется ли в городе противостояние между администрацией и правительством?» – вот второй по популярности вопрос, который часто мне задают. Отвечаю: конечно, нет. Давайте начистоту. Айсен Сергеевич, который, я уверен, достойно выиграет эти выборы и станет главой республики уже без приставки «ВРИО» – прекрасный политик и профессионал. Не волнуйтесь, он будет работать с любым выбранным народом мэром. Другое дело, что он сам считает меня человеком своей команды, поэтому поддерживает и на этих выборах, и вообще. Возможно, это действительно сыграет на пользу городу, но спекулировать на этом я не хочу.

Спекуляций на этих выборах и так чересчур много. Меня обвинили во всех проблемах моих конкурентов. Я даже волнуюсь за них теперь. Не дай бог опять что случится! Мне не в чем себя упрекнуть. Я «играл» честно. Никого не снимал, никого не натравливал, никого не обвинял и обвинять не собираюсь. Не держу за пазухой камней. Не помню обид. В конце концов, мы все пытаемся сделать наш город еще лучше. И ваше право, как избирателей, решить каким путем будет развиваться Якутск в ближайшие годы.

Я твердо убежден, что именно сейчас у нас есть возможность поднять город до уровня одного из интеллектуальных центров России. Всецело поддерживаю и одобряю в этом отношении новую политику Айсена Николаева. Намерен и дальше продолжать работать в этом направлении. Нам действительно необходимы новые, современные школы, оборудованные по последнему слову техники. Мы должны готовить кадры, работающие в сфере высоких технологий. Мы просто обязаны обеспечить нашим талантам удобную и комфортную среду. Глупо вкладываться в молодых и ждать немедленной отдачи. А, не дождавшись ее в течение года-двух, говорить о том, что пора перестать развивать те же «кванториумы» или «технопарки». Это наше будущее, которые мы должны заложить именно сейчас. Именно эти дети – школьники, студенты, молодые специалисты – гарант нашего процветания.

Вы уже знаете, что на встрече ВРИО главы Якутии Айсена Николаева с Владимиром Путиным, наш президент дал поручение правительству помочь городу выкупить и реконструировать три здания под новые школы. На это потребуется порядка 600 миллионов рублей. Если вам показалась эта сумма завышенной, вспомните, что современная школа – это не просто стены. Это креативное и инновационное развивающее пространство. И город уже движется в этом направлении, обустраивая вместе с родителями и учителями новые, только сдающиеся здания образовательных заведений. Как, например, новый филиал школы № 33, открывшийся на 203 микрорайоне. Небольшое здание, изначально не планировавшееся под школу, сейчас выглядит креативнее и лучше даже частных школ Якутска: яркие цвета, нестандартные решения, образовательные модули. Поверьте, через несколько лет город сможет решить проблему и перенасыщенности классов, и оснащения школ. Нужно просто время, терпение, желание и ваша помощь и поддержка, дорогие родители.

Не удивляйтесь, что в своем последнем предвыборном обращении, я так много места уделяю образованию и науке. Все-таки, я был и остаюсь в душе учителем. Но это не значит, что в своей предвыборной я забыл о развитии рабочих профессий и поддержке пенсионеров. Город – это живой организм. В нем станет хорошо и уютно жить только тогда, когда будет комфортно всем его жителям. Нам давно надо уходить от контрастов и приходить к общему знаменателю. Чтобы не было больше окраин. Чтобы ветхий и аварийный жилой фонд ушел в прошлое. Чтобы летом нас не донимала пыль от неасфальтированных дорог и дым от горящей свалки. Чтобы везде было чисто и зелено, а дети могли ездить по велосипедным дорожкам и играть в четырех новых парках по Вилюйскому, Маганскому, Покровскому и Намцырскому тракту. А еще нам надо, чтобы наши северные пенсионеры раньше уходили на пенсию и она была достойной. Хотя бы потому, что наш климат комфортным никак не назовешь. Пусть мы к нему и привыкли.

Знаю, что многие горожане из-за реформ, проводимых в стране, собираются голосовать не столько ЗА, сколько ПРОТИВ. Протестное голосование – это, конечно, тоже способ показать свою позицию властям. Но помните, сейчас от вашего выбора зависит и ваше, в том числе, будущее. Зависит то, как вы и наш город проживет ближайшие годы. Как и в каком направлении будет развиваться.

Насколько я ассоциирую себя с партией «Единая Россия»? Знаете, когда выбираешь партию, ты принимаешь и на себя ответственность за ее решения. А не убегаешь в другую, или делаешь вид, что ты не с ними. Еще проще остаться беспартийным одиночкой (которых, кстати, среди сегодняшних кандидатов нет вообще, всем мы идем от разных партий). В одиночку можно устроить свою жизнь, но не решить все проблемы города. Это можно сделать только в команде. Так что и тут, я уверен, что смогу больше сделать для города, чем мои оппоненты, представляющие другие партии. Положа руку на сердце, что вы слышали, например, о «Партии роста» (кандидат – Микаэл Заболотный – ред), или о «Партии возрождения России» (кандидат – Сардана Авксентьева — ред), или партии «Честно» (кандидат – Степан Подаруев — ред) и так далее? ЛДПР (кандидат – Владислав Теппор — ред), Справедливая Россия (кандидат – Иван Степанов — ред) хотя бы не нуждаются в представлениях. Но многим ли они могут помочь городу?

Разрушать всегда легче, чем строить. При последнем мэре Якутска – Айсене Сергеевиче Николаеве – город стал развиваться семимильными шагами. Если вы считаете также. Если хотите, чтобы все, сейчас уже существующее, продолжалось развиваться и дальше, приходите 9 сентября на выборы и голосуйте за меня и мою команду.

Ну и напоследок, поздравляю всех нас, горожан, с большим, и даже эпохальным событием – открытием нового водозабора! Изменение качества воды мы все обязательно почувствуем. Той ситуации, которая бывает весной и осенью, Якутск больше не испытает. Сегодня город потребляет максимум 90 тысяч кубометров воды в сутки. Мощность нового водозабора – 110 тысяч кубов. Так что у нас появился определенный резерв, который нужен для быстро растущего Якутска. Только из-за старых магистральных и внутриквартальных труб прямо сейчас мы не сможем пить чистую воду из-под крана без кипячения. Но и этот вопрос будет обязательно решен. Как и все остальные.

Благодарю всех, кто решил поддержать мою кандидатуру – я вас не подведу. Спасибо всем, кто проголосует за моих оппонентов, – я постараюсь переубедить вас делами. Эти выборы сделали меня сильнее. Как бы они ни закончились, буду и впредь приносить пользу родному Якутску. Будьте счастливы, любите и заботьтесь о своих семьях, детях, друзьях и родном городе!