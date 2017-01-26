Александр Саввинов: Доверие надо подтверждать!

Завершился XVI Съезд «Единой России» в Москве, я впервые участвовал в его работе как делегат, до этого мне доводилось присутствовать на партийных форумах как приглашенному, поэтому благодарю коллег по партии за право представлять их на главном партийном форуме.

Эффективность власти и народный контроль определяют качество государства

В первый день съезда прошли дискуссионные площадки, я участвовал в работе одной из них под названием «Качество государства». Модераторами выступили депутаты Государственной Думы Ирина ЯРОВАЯ (вице-спикер нижней палаты) и Андрей ИСАЕВ. Дискуссия получилась очень живой, участники выступали прямо с мест, прозвучало много конструктивных и конкретных предложений и заявлений.

Что такое качество государства? Это, прежде всего, эффективность власти и народный контроль. В ходе дискуссии мы обсуждали работу МФЦ, ценовую политику, участие общественности в народном контроле. Были подведены основные итоги реализации программы «Единой России»: расширение перечня услуг, предоставляемых МФЦ, введение в эксплуатацию Кабинета участника исполнительного производства, защита прав отечественного производителя на продовольственном рынке, усиление парламентского контроля. В работе нашей площадки так же приняли участие руководители Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты РФ, главный судебный пристав.

По итогам состоявшегося на площадке обмена мнениями были определены первоочередные задачи: прежде всего, усиление регионального парламентского контроля, мониторинг исполнения закона о торговле в части защиты региональных производителя и покупателя, усиление партийного контроля за оказанием услуг, предоставляемых МФЦ, конечная цель – защита интересов граждан России.

Андрей Исаев подчеркнул, что Партия выстраивает конструктивный диалог с оппозиционными партиями (кстати, такой подход характерен и для нашей городской Думы). Сегодня, имея конституционное большинство, «Единая Россия» может принять любое решение, тем не менее, она стремится выстраивать плодотворное сотрудничество с парламентской оппозицией. Например, комитет Госдумы по местному самоуправлению возглавляет член ЛДПР.

Так же на площадке обсуждались проблемы развития Дальнего Востока. Заместитель министра Минвостокразвития образно сказал, «что в наши паруса дует мощный азиатский ветер», при этом озвучил, что за все время освоено всего три процента территории Дальнего Востока. Сейчас стоит задача «угнаться» за соседями, например, сделать так, чтобы сроки подключения к электрическим сетям не уступали южнокорейским.

Правящая партия

Во второй день съезда с отчетом выступил лидер нашей Партии Дмитрий Медведев. Из его уст прямым текстом прозвучало, что «мы выстроили партию нового типа». Благодаря проведению оптимизации кадровой политики, реформы партийных структур, а, самое главное, обновлен формат общения с избирателями.

И на этом съезде с высокой трибуны Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал, что наша партия – это главный политический ресурс Президента России. Впервые из уст нашего партийного лидера прозвучало официальное признание: «Единая Россия» — это правящая партия, имеющая конституционное большинство в парламенте страны».

Если говорить о конкретных делах, то, например, «Единая Россия» обещала привести дворы в порядок, и сегодня в федеральном бюджете заложено около 20 млрд руб. на создание комфортной городской среды. С этого года будут запущены партийные проекты по паркам, театрам малых городов и местным Домам культуры.

По инициативе нашей партии ежегодно в федеральном бюджете будут предусматриваться 25 млрд руб. на строительство школ именно в регионах.

Особое внимание в докладе было уделено совершенствованию деловой среды, на что выделяется 20 млрд руб. – будут снижаться административные барьеры, проверки бизнеса должны стать комплексными раз в три года. Так же он говорил о стимулировании развития перспективных отраслей экономики, например, сельского хозяйства. Не обошел Дмитрий Медведев и проблемы в отстающих секторах экономики, в частности, в ЖКХ, по поводу которого поступает самое значительное количество жалоб.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что надо расстаться с иллюзиями, что санкции против России будут отменены, не стоит надеяться и на «чужие» выборы, на приход нового руководства иностранных государств. «Мы сами себя прокормим», — заявил председатель правительства РФ.

П

артийным фракциям на всех уровнях законодательной и представительной власти на съезде была поставлена задача уделить пристальное внимание партийным проектам, деятельности внутрипартийных платформ, и, придерживаясь основных приоритетов «Единой России», активно привлекать граждан к обсуждению законодательных инициатив через проведение публичных слушаний, открытых дискуссий, обсуждений в сети Интернет, регулярные встречи депутатов всех уровней с избирателями. Надо отметить, что Якутское местное отделение партии, фракция «Единой России» в Якутской городской Думе двигаются в правильном русле, и эта работа поставлена у нас четко и системно, будем продолжать развиваться в этом направлении.

В целом, главным лейтмотивом всего съезда, которое было озвучено и лидерами, и делегатами, стало понимание, что народ оказал доверие нашей партии во время выборов в Государственную Думу. Благодаря этому, сегодня «Единая Россия» — это правящая партия, имеющая конституционное большинство в парламенте страны. Это народное доверие надо подтверждать.

Хочу отметить, что на этот раз партийный форум проводился по-деловому, без лишней «заорганизованности». На съезде собралась практически вся элита России – спортсмены, представители культуры, рабочие, были представлены все слои населения страны.

Думаю, как и для других делегатов, для меня участие в работе съезда «Единой России» стало хорошим стимулом, придающим заряд оптимизма, уверенность в завтрашнем дне, настрой на позитивный результат.