Александр Прокопьев: В Госдуму внесут законопроект о реабилитационном сертификате

Партпроект Единой России «Единая страна – доступная среда» примет участие в разработке законопроекта о реабилитационном сертификате для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Его планируется внести на рассмотрение в Госдуму осенью.

Председатель регионального общественного совета проекта «Единая страна – доступная среда», главный редактор газеты «Эхо столицы», член Общественной палаты РС(Я) Александр Прокопьев:

— Во II полугодии партпроект намерен добиваться сохранения федерального финансирования региональных программ поддержки инвалидов в 2018-2020 годах на уровне 2015 года. Партпроект выступает и за дополнительные преференции при госзакупках предприятиям, единственным учредителем которых являются общественные организации инвалидов.

Кроме этого партпроект ставит целью отстаивание интересов российских паралимпийцев на международной арене в связи с приостановлением членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете (МПК). В частности, 8 сентября планируется участие в Генеральной ассамблее МПК, на которой будут избраны новые президент организации и состав правления МПК.

Также активисты партпроекта намерены провести конкурсы профессионального мастерства среди людей с ОВЗ: в частности, в конце ноября 2017 года в Москве пройдет национальный чемпионат «Абилимпикс».