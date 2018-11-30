Александр Прокопьев назначен советником мэра Якутска

Александр Прокопьев распоряжением главы города Якутска Сарданы Авксентьевой назначен советником главы города. Он будет курировать вопросы взаимодействия с общественными организациями, отдельные социальные направления деятельности окружной администрации, а также формирование комфортной городской среды.

«Очень важным поручением главы мне, считаю, контроль проекта «Комфортная городская среда». Нужно понимать, что сам проект должен подразумевать не только создание новых общественных пространств и благоустройство дворов. В первую очередь, должен быть создан комфорт для всех категорий населения – для людей с инвалидностью, пожилым, мамам с детским колясками, в общем, людям с ограниченной мобильностью. Город должен стать более удобным и дружественным для всех людей», — отметил Александр Вячеславович.

Спортивный журналист Александр Прокопьев с 2012 года руководил МУП «Эхо столицы», куда входят городские газеты «Эхо столицы» и «Киин Куорат». Исполняющим обязанности директора «Эхо столицы» назначена Галина Новикова.