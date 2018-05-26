Александр Подголов посадил фамильное дерево

25 мая четыре семьи Промышленного округа Фёдоровы, Макаровы, Ткачёвы, Филипповы и председатель Общественного совета Александр Подголов, в рамках экологической акции «Фамильное дерево» посадили саженцы лиственниц.

Дети приняли активное участие в посадке деревьев и с гордостью устанавливали таблички с надписью фамилии своей семьи, также пожелали продолжить уход за своим фамильным деревом. Каждая семья получила от Управления Промышленного округа благодарственное письмо, а дети — игрушки.