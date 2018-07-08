Александр Подголов: Наше будущее и наш выбор зависят только от нас

Председатель Русской общины Республики Саха (Якутия) Александр ПОДГОЛОВ прокомментировал свое участие в предварительном голосовании:
«Я всегда ходил и буду ходить на все выборы и праймеризы. Совершенно не согласен с теми, кто считает, что за нас уже все решено. Наше будущее и наш выбор зависит только от нас. Поэтому всегда призывал и призываю граждан России иметь свою гражданскую позицию и принимать активное участие в голосовании. В этом году в сентябре предстоят сложные, многоуровневые выборы, и от нас с вами зависит многое, голосуйте и делайте свой выбор!».
Источник: Оргкомитет
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.