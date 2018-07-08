Александр Подголов: Наше будущее и наш выбор зависят только от нас

Председатель Русской общины Республики Саха (Якутия) Александр ПОДГОЛОВ прокомментировал свое участие в предварительном голосовании:

«Я всегда ходил и буду ходить на все выборы и праймеризы. Совершенно не согласен с теми, кто считает, что за нас уже все решено. Наше будущее и наш выбор зависит только от нас. Поэтому всегда призывал и призываю граждан России иметь свою гражданскую позицию и принимать активное участие в голосовании. В этом году в сентябре предстоят сложные, многоуровневые выборы, и от нас с вами зависит многое, голосуйте и делайте свой выбор!».