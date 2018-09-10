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Желток
10 сентября 2018, 16:15
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Александр Панайотов: В Якутске очень талантливые дети!

Организаторы празднования 386-летия города Якутска и на этот раз постарались на славу – несмотря на холодную погоду, а практически все мероприятия проходили на открытых площадках на улицах, все они были заполнены горожанами и гостями столицы.

В качестве подарка был приглашен звезда российской артисты, финалист проекта «Голос» Александр Панайотов, он выступил с концертом с участниками «Танцы на ТНТ» на площади Ленина.

До концерта Александр дал эксклюзивное интервью специально для ИА «Sakhalife».

— Начнем со стандартного вопроса. Вы впервые в Якутске. Что знали о нашей республике и городе?

— Я большой любитель нашей страны во всех ее проявлениях и в том числе, этнические традиции. С Якутией я знаком заочно по серии мультфильмов «Гора самоцветов», где были показаны по мотивам якутских сказок. Я вообще любитель сказок, особенно национальные. По поводу моего пребывания в Якутске, то мои ожидания с реальностью совпали с большой точностью! Специально приехал на 2 дня, на первый день я побывал в комплексе «Усадьба Атласовых», познакомились с этой легендарной семьей, хранительница очага познакомила нас со своими детьми, провела обряд. Все это на меня и на мою команду оставило неизгладимое впечатление!

— В социальных сетях якутяне очень волнуются, как же Вы выступите при такой холодной погоде и советуют теплее одеваться и что принимать. Вам самим каково будет выступать на открытой площадке?

— На самом деле, не впервые выступаю на холоде. Признаюсь, не подозревал, что в сентябре у вас будет такая погода. Слава Богу, несмотря на праздник, все магазины работают. Я сегодня прошелся, купил ваши местные перчатки, шарф, поэтому утеплился максимально! На самом деле холод не страшит, самое главное, чтобы было тепло между мной и зрителем. Это очень согревает.

— А еще какие были экстремальные гастроли?

— Недавно был в Южно–Сахалинске, там тоже выступали на улице. И там был очень сильный шторм, залило всю аппаратуру. Но тем не менее, площадь была полна зрителями, на концерт пришел весь город. Поэтому сегодняшний холод не так страшен, как тот шторм.

— Многие эксперты уверены, что на следующем «Евровидении» будете принимать участие именно Вы. Как думаете, как бы выступили?

— Я, конечно, не так горю желанием «Евровидением» как было раньше. Понимаю, что в нашей стране нет народного голосования и выбирает лишь маленькая группа лиц, но тем не менее, приму участие, правда не знаю когда, но я уверен в себе на сто процентов и думаю, что выступлю на достойном уровне.

— Вас знает вся страна, а помогает ли известность в Вашей жизни?

— Не буду скрывать, что есть много плюсов, но есть и свои минусы. Из плюсов могу сказать, что есть свои определенные преимущества. Известность, конечно, помогает во многом.  Многие ко мне доброжелательны, желают только успеха. А что касается минусов, то спокойно невозможно прогуляться по городу, а я очень люблю гулять пешком по Москве и городам, где гастролирую. Но таковы издержки профессии.

— Вы наверняка слушали якутскую музыку. Смогли бы исполнить песню, посвященную нашему краю?

— Да, якутскую музыку я, конечно, слушал. Буквально вчера у меня была встреча с якутскими детьми, с которыми мы выступим на одной сцене на концерте. Могу признаться, что у вас очень талантливые дети. Они на встрече исполнили народные песни о природе, любви к Родине. И если будет песня, то естественно, будет на такую тематику с применением этнических мотивов. Мне это очень близко и нравится. Я люблю эксперименты и обязательно бы принял приглашение.

— Вы с детским хором под руководством Владимира Индигирского будете исполнять песню про наш город. На Ваш взгляд, какая она?

— Она очень светлая и радостная. Когда мне ее прислали, мы специально сделали аранжировку. Мне кажется, что это будет прекрасным завершением праздника!

(Автор выражает огромную благодарность за помощь при написании данного материала Эдуарду Гаврильеву и Василине Кривошапкиной).

Фото Василия Пак и автора.

Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН
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