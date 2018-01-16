Александр Нюрбинский подтвердил, что писал письмо министру Балакшину

Сегодня ночью Александр НЮРБИНСКИЙ, он же ЯКОВЛЕВ по прозвищу Саша Як, написал в своем фейсбуке:

«Сожалению, что кто-то опубликовал моё письмо. Здесь не обсуждаю. Пишите в личку…»



Тем самым, он подтвердил, что письмо в природе существует, оно не выдумка, и респондент действительно отправил его министру спорта Якутии Георгию БАЛАКШИНУ, с которым его связывают долгие годы тесной дружбы и коммерческие интересы.

Напомним, что ранее Александр Нюрбинский отказался от комментариев в СМИ. А теперь во всеуслышание подтвердил наличие своих претензий к Балакшину.



Когда письмо было опубликовано, Георгий Балакшин заявил в СМИ, что это ложь, комментировать которую он не будет.

«Это все высосано из пальца. Не буду комментировать то, что не соответствует действительности», — сказал он.

В случае, если факты, изложенные в письме Александра Нюрбинского, достоверны, возникает много вопросов, и не только к министру Балакшину, но и ко многим другим.