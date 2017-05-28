Александр Ноговицын: Все кандидаты очень достойные люди, выбор за жителями Якутска!

В Якутске на 10 часов утра проголосовало уже около двух тысяч горожан.

Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр НОГОВИЦЫН традиционно проголосовал одним из первых.

— Сегодня прекрасная солнечная погода. Уверен, что горожане проявят активность и помогут нам в выборе своего кандидата для участия в выборах главы городского округа.

Все кандидаты очень достойные люди, выбор за жителями города Якутска. Я думаю, что активность будет высокая. На предварительное голосование в Госдуму, в прошлом году приняли участие более 17 тысяч горожан. Я думаю, что на выборах мэра, явка будет не ниже прошлогодних показателей. Тем более каждый горожанин заинтересован в выборе своего градоначальника, который будет управлять столицей в течении последующих пяти лет. Призываю жителей города принять участие в нашем партийном мероприятии и помочь нам выбрать кандидата от партии на предстоящих выборах.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — единственная партия, которая спрашивает у своих граждан. Мы не выбираем кандидатов путем проведения каких-то конференций и съездов, мы напрямую общаемся с избирателями.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».