Александр Ноговицын: Во время Ысыаха раскрывается внутренний мир народов Якутии

От имени Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю с национальным праздником Ысыах!
Ысыах – это традиционный праздник, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил и возможностей народа Саха для созидания, благополучия и обилия.
Во время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир народов Якутии, который посредством древних священных ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нравственные принципы, обычаи и мировоззрение, выражающее торжество гармонии между человеком и миром, между результатами человеческого труда и природой.
Искренне поздравляю всех с праздником Ысыах и желаю благополучия и новых свершений!
Урун Тунах Ыhыа5ынан!!!
Секретарь
ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александр Ноговицынcomments powered by HyperComments