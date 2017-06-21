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Общество
21 июня 2017, 11:24
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Александр Ноговицын: Во время Ысыаха раскрывается внутренний мир народов Якутии

От имени Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю с национальным праздником Ысыах!

Ысыах – это традиционный праздник, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил и возможностей народа Саха для созидания, благополучия и обилия.

Во время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир народов Якутии, который посредством древних священных ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нравственные принципы, обычаи и мировоззрение, выражающее торжество гармонии между человеком и миром, между результатами человеческого труда и природой.

Искренне поздравляю всех с праздником Ысыах и желаю благополучия и новых свершений!

Урун Тунах Ыhыа5ынан!!!

 

Секретарь

ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Александр Ноговицын

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