Александр Ноговицын: С Днем Республики!

От имени Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно поздравляю всех якутян с праздником — Днем Республики!

По традиции, в этот праздничный день мы отдаем дань уважения и признательности выдающимся государственным и политическим деятелям республики Платону Алексеевичу Ойунскому, Максиму Кировичу Аммосову, Исидору Никифоровичу Барахову и другим внесшим особый вклад в образование Якутской АССР.

Их упорство и настойчивость, умение отстаивать интересы народа сыграли решающую роль в принятии исторически важного решения по созданию республики, в становлении государственности, предопределившей дальнейшую общественно-политическую, социально-экономическую жизнь Республики Саха (Якутия).

Уважаемые якутяне! Пусть эта знаменательная дата еще больше сплотит и вдохновит на дальнейшую плодотворную деятельность во благо развития нашей республики. Мира и добра каждой семье, здоровья и личного счастья каждому жителю Республики Саха (Якутия)!

С уважением, Секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А.Ноговицын