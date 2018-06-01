Александр Ноговицын: Пусть в каждом доме всегда звучит детский смех и сияют улыбки!

Дорогие наши дети и их родители, а также воспитатели и педагоги!

От имени Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю вас с Международным днем защиты детей и окончанием учебного года!

1 июня — праздник, наполненный теплом, радостью и детским смехом. Дети – главная ценность каждого человека, каждой семьи, государства. Этот праздник напоминает обществу об ответственности за подрастающее поколение, за его интеллектуальное, духовное и нравственное развитие. «Единая Россия» инициировала партийные проекты по строительству новых детских садов и школ, созданию условий для занятий спортом и укрепления здоровья детей.

Мы должны делать все возможное, чтобы обеспечить счастье детей, подготовить их к полноценной жизни в обществе, воспитать в них нравственные качества, доброту и человечность, патриотизм и гражданственность.

В этот праздничный день желаю детям набраться сил для новых побед и свершений, с пользой провести каникулы. Слова благодарности за терпение и доброту хочется сказать педагогам, которые посвятили себя работе с детьми, а также приемным семьям, в которых дети, оставшиеся без попечения родителей, живут в обстановке любви и заботы.

Пусть у юных жителей нашей республики и всей России будет радостное и беззаботное детство, лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты — обязательно исполняются! Пусть в каждом доме всегда звучит детский смех и сияют улыбки!

С Праздником!

С уважением,

Секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.А.Ноговицын