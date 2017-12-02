Александр Ноговицын провел прием граждан в день рождения партии

1 декабря Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исполнилось 16 лет.

В день рождения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Республике Саха (Якутия) прошел Единый день приема граждан.

С 27 ноября по 3 декабря будут проведены приемы граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Саха (Якутия), а также во всех местных отделениях Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на всех площадках, во всех районах и наслегах, в отдаленных территориях сельской местности Республики Саха (Якутия).

Традиционно Секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ноговицын принял граждан 1 декабря.

К политическому лидеру записались на прием четыре заявителя. Три заявления оказались от воспитанниц Алданского детского дома. Все трое испытывают жилищные проблемы. Две сестры С. И А. Никитины просили оказать содействие во включении в единый реестр детей-сирот, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем. К сожалению, все суды сестры проиграли. Причина отказа – не встали на учет до 23 лет. Девочки сетовали на неосведомленность:

— Обоих родителей лишили родительских прав, детей нас семеро. Волею судьбы оказались в детском доме. В учреждении нас не учили быть самостоятельными. Делали все за нас, даже паспорт за нас делали, мы только фотографировались. Выпустились из детского дома не приспособленными к жизни, столкнулись с множеством жизненных проблем. В то время нам никто не объяснил нам наших прав, очень многое потеряли.

Третья воспитанница Алданского детского дома, младше сестер Никитиных на шесть лет. В.Павликова попала в реестр нуждающихся для получения жилья в Алданском районе но, по предложению специалистов органов опеки перевела свою очередь в город Якутск, где она проживает на постоянной основе. Теперь она хочет узнать свою очередь на получение жилья.

Александр Александрович внимательно выслушал заявителей и отметил слабую работу с воспитанниками детских домов:

— Уже который раз сталкиваюсь с подобной ситуацией, и мне не чужда эта проблема. Необходимо на местах проводить активную разъяснительную работу с детьми, чтобы они не потерялись в жизни. А девушкам мы постараемся помочь.

На прием записалась также активистка, член партии Светлана Докторова:

— Являюсь членом партии с 2003 года. В 2015 году издала книгу «Мировой рекорд якутского хлебороба», посвященный памяти моего деда Таппарова Николая Семеновича. В 1936 году в Якутии на земле многолетней мерзлоты впервые в истории был получен рекордный урожай ячменя – 128 центнеров с гектара, который непревзойден до сих пор и этот рекорд установил мой дед. Книга вышла тиражом 1 600 экземпляров, но их уже нет в книжных магазинах. У меня на руках осталось всего два экземпляра, которые хочу через вас передать Председателю Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрию Медведеву и в экспозиционный зал ВДНХ.

Секретарь Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ноговицын отметил, что 22 и 23 декабря в Москве состоится XVII Съезд Партии, во время которого он сможет лично вручить книгу высшему руководству партии:

— Благодаря таким людям как вы сохраняется историческая память о выдающихся людях Якутии. Единый день приема граждан стал ежегодной традицией в честь Дня рождения Партии. Большая часть вопросов, с которыми люди приходят в Партию, имеет социальный характер. Это вопросы, связанные с получением социальных льгот, проблемы обеспечения жильем, вопросы, связанные с функционированием объектов ЖКХ, бездействием или злоупотреблениями управляющих компаний, а также вопросы, связанные с помощью в трудных жизненных ситуациях и получением необходимых разъяснений и юридических консультаций.

Количество положительно решенных проблем постоянно растет. Это свидетельствует о повышении качества работы общественных приемных и является причиной роста доверия к Партии.

В общественной приемной по графику ведутся личные приемы граждан депутатами всех уровней – членов фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), депутаты Якутской городской думы.

Также личные приемы ведут члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члены Регионального политического совета Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», должностные лица всех уровней – члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».