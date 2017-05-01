Александр Ноговицын: Первомай символизирует солидарность, мир и весну

От имени Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и от себя лично искренне поздравляю Вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай символизирует солидарность, мир и весну.

У Первомая богатая и славная история. Меняются времена, меняются взгляды на наше прошлое, меняются отношения людей, но неизменными остаются главные ценности в жизни человека – Мир и Труд. Мы всё больше осознаем, как важно беречь эти ценности, как важно, чтобы приход весны действительно приносил радость обновления и уверенности в достижении поставленной цели.

Любое достижение складывается из больших и малых дел. Мы многого сможем добиться, если каждый из нас будет нацелен на то, чтобы его личный вклад в труд всей республики придавал ей новые силы для движения вперед.

У нас есть все основания встречать первомайский праздник с хорошим настроением. От всего сердца я желаю вам, дорогие друзья, мира, добра и любви, крепкого здоровья, успехов в жизни и труде, исполнения всех ваших надежд!

С уважением

Секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.А. Ноговицын