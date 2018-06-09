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Политика
9 июня 2018, 13:17
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Александр Ноговицын обратился к однопартийцам

Впереди предстоит большая кропотливая работа

 

Дорогие коллеги, однопартийцы!

Я принял решение сложить с себя полномочия Секретаря Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и это было непростое, но осознанное решение.

На данном этапе развития регионального отделения и с учетом тех задач, которые стоят в преддверии масштабных выборов республиканского уровня, партии нужен новый лидер.

На ближайшем заседании Регионального политического совета партии будет принято решение о сложении полномочий мною и возложении полномочий до момента избрания нового Секретаря на АФАНАСЬЕВА Сахамина Милановича.

Сахамин Миланович обладает большим опытом партийной работы, в свое время был руководителем Регионального исполкома партии и сейчас является членом регионального политсовета.

Хочу подчеркнуть, что я принял это решение со спокойным сердцем, потому что оставляю свой пост в момент, когда в нашем народе, как и в моих коллегах, есть уверенность в собственных силах и решимость действовать во благо нашей родной Якутии.

Я искренне благодарю каждого, с кем мы плечом к плечу отстаивали лучшее будущее для нашей республики, кто поддерживал и конструктивно критиковал нашу деятельность. Был очень интересный и ответственный этап. Я максимально вложил свои знания в работу. Безусловно, я не дистанцируюсь от партии и буду активно участвовать в партийной жизни.

 

 

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Источник: С уважением, А.А.НОГОВИЦЫН
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