Александр Ноговицын о XVI съезде партии Единая Россия

21 и 22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», участие в котором приняли более трех тысяч человек, в том числе 728 делегатов, 450 представителей региональных отделений Партии, делегаты от местных и первичных отделений «Единой России», представители федеральных и региональных СМИ.

На съезде присутствовали представители более 70 дипломатических служб из разных стран мира, более 30 ведущих партий мира прислали свои приветствия съезду.

Секретарь Якутского отделения партии «Единая Россия» Александр НОГОВИЦЫН:

— В первый день работы Съезда в рамках семи дискуссионных площадок были подведены первые итоги реализации предвыборной программы партии и определены приоритеты работы «Единой России» в 2017 году.

22 января, во второй день работы, съезд заслушал политический доклад председателя партии Д.А. МЕДВЕДЕВА, итоговые выступления модераторов дискуссионных площадок.

XVI Съезд принял ряд важных кадровых решений, этот партийный форум стал первым для партии после сентябрьских выборов в Госдуму VII созыва, по их итогам «Единая Россия» серьезно превысила результаты предыдущих избирательных кампаний, вернув себе конституционное большинство.

В соответствии с уставом партии, съезд избрал председателя, руководящие и центральные органы Партии. На пост председателем партии в ходе открытого голосования избран Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ.

Делегаты съезда проголосовали за новый состав Высшего совета «Единой России». Председателем Высшего совета партии избран Борис ГРЫЗЛОВ. В состав Бюро Высшего совета вошли 19 человек, среди них – председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО, председатель Государственной Думы Вячеслав ВОЛОДИН, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир ВАСИЛЬЕВ, ряд губернаторов и министров.

Помимо этого, избран Генеральный совет партии и президиум Генсовета. секретарем Генерального совета партии на альтернативной основе съезд избрал Сергея НЕВЕРОВА.

Новый состав Генерального совета партии «Единая Россия» обновился на 100 человек. Из 170 человек старого совета осталось 70. Обновление состава Президиума Генсовета составило 50 процентов. Динамика обновления в партии была заложена из первичных организаций. Именно этот тренд был сохранен при выборах руководящих органов. Все это говорит о том, что в партии динамично происходит обновление, приходят новые люди, новые идеи, новые предложения. И это не дает партии стоять на месте.

Глава села Чурапча Чурапчинского улуса, Секретарь Чурапчинского местного отделения партии «Единая Россия» Степан САРГЫДАЕВ вновь вошел в состав Генсовета.

Центральную контрольную комиссию, в составе 15 человек, возглавила Ирина ЯРОВАЯ. Депутаты Госдумы Ольга БАТАЛИНА (проектная деятельность), Сергей ЖЕЛЕЗНЯК (международная деятельность), Евгений РЕВЕНКО (идеология и СМИ) и Виктор СЕЛИВЕРСТОВ (региональная работа Партии), избраны заместителями секретаря Генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ». Кроме того, Президиум Генсовета партии избрал Владимира БУРМАТОВА главой Центрального исполкома Партии.

На пленарном заседании Дмитрий МЕДВЕДЕВ в своем выступлении акцентировал роль первичек. Он отметил, что на сегодняшний день в Генеральном совете не менее 20% постов занимают секретари первичек, а на руководящем уровне в региональных и местных отделениях – не менее 30%. Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил с предложением увеличить представительство первичных и местных отделений в Генеральном совете с 20%, которые сейчас предусмотрены уставом, до 30%. По его словам, благодаря этому в принятии ключевых решений сможет участвовать еще большее количество наших однопартийцев. А обратная связь с избирателями станет лучше. Ведь первичек у нас почти 86 тысяч во всех регионах. Он назвал целью партии создать такое количество первичных структур, которое бы соответствовало количеству избирательных участков в стране. Такой подход позволит, в том числе обеспечить каждый участок нашими наблюдателями, а значит, повысить чистоту избирательного процесса. Принцип «один участок – одна первичка» должен быть реализован на практике.

Съезд признал эффективность института предварительного голосования и поддержал предложение председателя партии установить ежегодный Единый день предварительного голосования на выборах в региональные законодательные собрания в течение ближайших пяти лет. Признано, что это повысит конкурентоспособность партии, и будет способствовать обеспечению открытости и легитимности выборных кампаний, а также привлечению в партию новых активных сторонников.

Республику Саха (Якутия) на съезде представили 18 делегатов, которые приняли активное участие на дискуссионных площадках и на пленарном заседании съезда. Делегацию возглавил Глава Якутии Егор БОРИСОВ, в состав делегации вошли депутат Госдумы РФ Галина ДАНЧИКОВА, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр ЖИРКОВ, руководители парламентских комитетов, народные депутаты Елена ГОЛОМАРЕВА, Алексей ЕРЕМЕЕВ и Александр СУСОЕВ, постоянный представитель Якутии при президенте РФ Юрий КУПРИЯНОВ, мэр Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, председатель Якутской городской Думы, секретарь ЯМО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр САВВИНОВ, глава Верхневилюйского района Владимир ПОСКАЧИН, глава Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района Иван СЕМЕНОВ, глава Чурапчинского наслега Степан САРГЫДАЕВ, заместитель главы администрации Малтанинского наслега Горного улуса Альбина АЛЕКСЕЕВА, председатель Вилюйского районного совета депутатов Гаврил КОРЯКИН, директор Айхальского ГОКа АК «АЛРОСА», секретарь Мирнинского Местного отделения Равиль САНАТУЛОВ.