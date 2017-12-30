Александр Ноговицын: «Новогодний праздник всегда дарит нам надежду на лучшее»

Секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ноговицын поздравляет соотечественников с Новым годом.

Дорогие якутяне!

От имени Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и от себя лично примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2018 годом!

Новогодний праздник всегда дарит нам надежду на лучшее, веру в осуществление задуманных планов, придает оптимизма и душевных сил.

Пусть наступающий год будет удачным, полным успехов и благоприятных перспектив, подарит радость достижений и свершений надежд.

Желаю Вам в наступающем году доброго здоровья, семейного благополучия, плодотворной работы, успехов в делах и начинаниях на благо родной Якутии и всей России!

С уважением,

Секретарь Якутского регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.А.НОГОВИЦЫН