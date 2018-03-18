Александр Ноговицын: Мы голосуем за свое будущее!

Секретарь Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр НОГОВИЦЫН с супругой проголосовали на своем избирательном участке.

— Мы сегодня голосуем за свое будущее, за тот курс, который ведет к реальному улучшению жизни людей, к сохранению всего, что создано за прошедшие годы, и к приумножению достигнутого.

Приходите на избирательные участки и выразите свою позицию, независимо от политических пристрастий. При этом помните, что именно Президенту, который будет избран сегодня, предстоит решать стратегические задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию страны, добиваться выполнения всего намеченного по повышению благосостояния людей.

Сделайте достойный выбор!