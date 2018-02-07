Александр Никифоров: С профсоюзом надежнее

2018 год в Федерации профсоюзов Якутии объявлен Годом профсоюзной мотивации. Поводом для объявления Года мотивации стал рост количества частных предприятий и соответственно, возрастающее количество занятых в них жителей республики. Перед профсоюзами республики стоит вопрос – в полной ли мере соблюдаются в частных предприятиях трудовые права и интересы работников, создаются ли соответствующие условия труда? Вопросы защиты трудового права работников в сфере малого и среднего предпринимательства можно грамотно решить при наличии профсоюзных организаций в таких предприятиях. Но, к сожалению, на сегодня не все руководители понимают и заинтересованы в исполнении социальных обязательств перед своими работниками, предоставлении им дополнительных льгот и гарантий. Но все же есть среди частных предпринимателей и те, кто заботу о людях труда воспринимает как личную ответственность, и от этого предприятие не становится убыточным. В Год профсоюзной мотивации мы открываем одноименную рубрику, где будем рассказывать о руководителях, которые являются примером в сфере социального партнерства.

В Республике Саха (Якутия) название предприятия «Группа компаний «КопирТехСервис» знают многие. Предприятие вот уже более 20 лет успешно действует на республиканском рынке и в настоящее время включает в свой состав 5 обществ с ограниченной ответственностью. Компании задействованы в таких направлениях как оказание полиграфических и фото услуг, ремонт, техническое и гарантийное обслуживание офисной, компьютерной техники, полиграфического оборудования, а также торговля офисной техникой и оборудованием и расходными материалами к ним. На сегодня в группе компаний «КопирТехСервис» трудятся около 130 человек. Генеральным директором предприятия является Александр Тарасович Никифоров, председателем первичной профсоюзной организации – Надежда Михайловна Алексеева.

Социальные гарантии

Объединение работников, призванное защищать права и интересы членов коллектива было создано с самого начала деятельности организации. Тогда оно называлось инициативной группой, и было организовано по предложению самого генерального директора Александра Никифорова. С самых первых дней работы компании был утвержден коллективный договор, где помимо обязательств и гарантий, предусмотренных законодательством, были определены и дополнительные социальные гарантии работников. Руководитель организации, несмотря на экономически сложные 1990-е годы, возложил на себя социальную ответственность перед коллективом. В те годы в ООО «КопирТехСервис» одним из первых было введено предоставление кредита на улучшение жилищных условий работников. По прошествии 22 лет действия этого пункта в коллективном договоре, такая помощь оказана болеечем 90 раз. Следующий пункт поддержки работников – это предоставление работникам товаров (оргтехники, техники для дома) с рассрочкой платежа и предоставление потребительских займов. С помощью потребительских займов работники имеют возможность приобретать автомобили, проводить ремонт и др. В организации с первых дней ее работы оказывается единовременная и материальная помощь. Помощь работникам осуществляется при рождении ребенка, регистрации брака, приобретении квартиры, а также в случае смерти близких родственников работника, в связи с лечением работника и его близких родственников, при стихийных бедствиях, краже и в случае тяжелого финансового положения работника. В коллективе приветствуется ведение здорового образа жизни – компенсируется 50% от стоимости абонемента на посещение бассейна, тренажерного зала.

В здании группы компаний ООО «КопирТехСервис» в целях обеспечения работников горячим питанием оборудовано специальное помещение для приема пищи. В случае необходимости перевозки габаритных вещей, работникам на безвозмездной основе предоставляется грузовой служебный транспорт. Кроме того, в целях защиты здоровья некурящих работников, а также соблюдения прав курящих работников, в административном здании предусмотрено оборудованное вентиляцией, урнами изолированное помещение, специально отведенное для курения. Поверьте, для Якутии это одно из важных и актуальных решений для курящих, в 50 градусов мороза курить на улице – это большое испытание. И главное, в организации индексация заработной платы производится работодателем не реже одного раза в год, исходя из индекса потребительских цен на товары и услуги в среднем на год.

С профсоюзом надежнее

Из инициативной группы была создана первичная профсоюзная организация. И в 2016 году профсоюзная организация была включена в состав республиканской организации профсоюза работников торговли, общественного питания и предпринимательства «Торговое Единство». По словам председателя первичной профсоюзной организации Надежды Алексеевой, такая забота о работниках со стороны работодателя, конечно же, дает свои положительные результаты.

«У нас нет текучки кадров, основной костяк работает с самого открытия компании. В коллективе царит благоприятная, дружественная атмосфера. И я полностью разделяю мнение нашего руководителя о том, что от работника будет больше отдачи, если он чувствует себя в коллективе надежно и комфортно», — подчеркнула профсоюзный лидер коллектива.

По словам генерального директора ООО «Группа компаний «КопирТехСервис» Александра Никифорова, в организации у каждого работника есть вопросы, какие-то проблемы, которые до этого времени решались только одним работодателем.

«Я лично выступил с инициативой создания профсоюзной организации работников и вступления в состав вышестоящей отраслевой профсоюзной организации. Многие коллеги-предприниматели спрашивают меня, не боюсь ли я профсоюзов. Нет, не боюсь, и даже возлагаю надежду на совместную работу в решении наших общих вопросов. Я считаю, что соблюдение и защита прав наших сотрудников – это не только ответственность самого работодателя, но это и обязанность самих работников, и ответственность отраслевой профсоюзной организации. А ведь спорных, не до конца проработанных вопросов в нашей сфере очень много. К примеру, мне, как представителю малого предпринимательства непонятно распространение субсидирования ипотечного займа только на бюджетных работников. Почему не имеют такое право работники малого предпринимательства? Поэтому сейчас такое время, что нужно отстаивать свои права и интересы. И уметь это должны и сами работники тоже. Уверен, добиться каких-то определенных подвижек в данном направлении мы можем, только объединив свои усилия – работодатель, работники, профсоюзная организация», — говорит Александр Никифоров.