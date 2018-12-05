Александр Крылов: Инвестиционное послание главы Якутии ставит перед IT-сектором амбициозные задачи

В Инвестиционном послании на 2019 год глава Якутии Айсен Николаев определил одно из важнейших направлений развития республики – капиталоемкие несырьевые секторы, где во главе всех процессов создания добавленной стоимости стоит человек. Такое мнение высказал исполняющий обязанности генерального директора дочерней компании Алмазэргиэнбанка «АЭБ АйТи» Александр Крылов.

«С одной стороны, современный мир открывает невиданные возможности, когда команда, находящаяся в любой точке планеты, может выводить свой продукт на международные рынки. В то же время мы видим огромную конкуренцию и капиталоемкость новых индустрий. Успех и преимущества невозможно купить на рынке, для каждой компании это уникальный путь поиска решений. В такой ситуации залогом успешной модели ведения бизнеса становится умение работать с людьми, наращивать как технологические, так и лидерские компетенции внутри команд и групп, быстро интегрироваться с международными предприятиями», — отметил Александр Крылов.

По его словам, банковская группа АЭБ уже несколько лет придерживается политики наращивания внутренних компетенций:

«Мы прошли путь от классической схемы заказа услуг в части IT на аутсорсинге до нынешней комбинированной микросервисной архитектуры, когда задачи распределяются между партнерами и собственным центром компетенций банка – компанией «АЭБ АйТи». Мы развиваем все аспекты деятельности на цифровом рынке, начиная от разработки продукта до его продвижения. Мы четко понимаем задачи, которые стоят перед нами, и знаем, как их решать. Таким образом, можем смело заявить о готовности реализовать трансфер онлайн технологий и цифровизацию финансовых услуг для местного бизнеса и населения в соответствии с задачей, обозначенной Айсеном Сергеевичем в послании».

Напомним, глава Якутии в стратегическом документе подчеркнул, что глобальная цифровизация и массовый уход потребителя в сети становятся ключевым вызовом для банковско-страховой системы республики.