Александр Кошуков: За каждым успешным мужчиной стоят  мудрые женщины

«Мы – женщины, способны на многое. Именно от нас с вами зависит, какими вырастут наши дети, как будут жить наши старики. Какое отношение в обществе будет присутствовать к социально незащищенным и малоимущим гражданам, людям с ограниченной жизнедеятельностью.

Именно женщина – испокон веков оставалась и остается воплощением мудрости, любви и толерантности в обществе. Именно благодаря ее настойчивости, неравнодушию и терпению, удается сдвинуть с мертвой точки решение проблемных, актуальных и жизненно важных вопросов».

Эта цитата, сказанная на одном из «круглых столов» в Нерюнгринском районе, посвященных вопросам материнства и детства, принадлежит Галине Николаевне Кошуковой – первостроителю городу Нерюнгри, известному предпринимателю, депутату Нерюнгринского районного совета всех трех созывов.

Трудно не согласиться с этими словами. Есть и другая истина: «За каждым успешным мужчиной стоят мудрые женщины».

Накануне Международного Женского дня 8 марта беседуем с депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александром Андреевичем Кошуковым.

-Александр Андреевич, без женщин нельзя представить нашу жизнь. Они рожают и воспитывают нас, дают нам первые знания о жизни, создают домашний уют, берегут тепло семейного очага. Вы согласны с утверждением, что «за каждым успешным мужчиной стоят мудрые женщины»?

-Безусловно, это так. Я не знаю ни одного успешного мужчины, который вырос бы сам по себе, без влияния и воспитания мудрых женщин.

Мне в этом плане очень повезло. С огромной любовью и благодарностью отношусь к обеим своим бабушкам. Мой дед по отцу — Константин Петрович Кошуков (его портрет видят все посетители нашего музея в Нерюнгри) – ветеран Великой Отечественной войны, кавалер Орденов Славы и Отечественной войны, Отличник народного просвещения СССР и РСФСР. После войны он был директором школы в поселке Тевриз Омской области.

Бабушка Александра Андреевна Кошукова работала в той же школе преподавателем. Она всегда была не просто супругой и матерью моего отца Андрея Константиновича Кошукова и его сестры, но и самой верной помощницей и соратницей деда. Константин Петрович много лет собирал коллекцию исторических экспонатов. Затем он всю свою коллекцию передал государству, и на её основе был создан Тевризский историко-краеведческий музей. Сегодня это музей носит имя первого Почетного гражданина Тевризского района – Константина Петровича Кошукова.

Именно моя бабушка Александра Андреевна (заметьте, меня назвали в её честь!) больше всех помогала деду создавать этот музей, который стал делом всей его жизни. Думаю, что без бабушки музей не получился бы таким содержательным и глубоким.

А после смерти Константина Петровича (он ушел из жизни в 2001 году), бабушка буквально спасла дело деда от гибели! Через несколько лет здание музея было признано аварийным. В 2006 году музей закрыли для массовых посещений. Тогда Александра Андреевна Кошукова, которая буквально до сердечных приступов переживала за гибнущую память, стала собирать подписи земляков за возрождение музея.

Ей помогала еще одна женщина – дочь Константина Петровича и Александры Андреевны, сестра моего отца, то есть моя тетя Ирина Филипченко (урожденная Кошукова). Вместе они сумели убедить всех заинтересованных людей в необходимости восстановления музея. Благодаря бабушке и тете, идея возрождения музея в Тевризе стала всенародной, и он был спасен.

Это настоящий жизненный подвиг моих родных женщин! Они спасли дело жизни своего мужа и отца. Я преклоняюсь перед ними.

-Другие ваши бабушка и дедушка живут в Якутии…

-Да, родители моей мамы — Николай Григорьевич и Вера Александровна Шаврины более 60 лет живут в поселке Кангалассы недалеко от Якутска. Это удивительная семья, и, конечно, не только потому, что они мои бабушка и дедушка. Когда дед отслужил шесть лет в армии, в 1951 году в звании «младший лейтенант» он вернулся домой. Пришел учиться в Хабаровский техникум, факультет открытых горных работ (ОГР), здесь они и встретились с бабушкой. В 1953 году поженились. С тех пор – только вместе. В этом году отмечают 65 лет совместной жизни! У кого еще есть такой супружеский стаж? Конечно, я горжусь своими бабушкой и дедушкой.

Вся их жизнь связана с Кангалассами, с угольным разрезом. Когда они работали, это была еще шахта. Вера Александровна целиком разделила судьбу Николая Григорьевича, всю жизнь работала рядом с ним. Он трудился начальником участка, работал день и ночь, включая выходные. Вера Александровна работала на погрузке. Её работа прерывалась лишь дважды, да, и то не надолго, – когда рожала двух дочерей – старшую Галину и младшую Ольгу. Когда родилась Галя, молодая мама вскоре снова вышла на работу. С мужем работали в разные смены, чтобы по очереди оставаться с дочерью. Все проблемы решали вместе, помогали друг другу. Видимо, в этом и заключается секрет их счастливой и долголетней жизни в дружной семье. И именно бабушка была и остается главной хранительницей счастливого и многолетнего семейного очага. И своим примером учит всех нас.

-Дочь Веры Александровны и Николая Григорьевича Галина – это ваша мама?

— Да, это Галина Николаевна Кошукова, известный в республике строитель и предприниматель, почетный строитель России, кавалер Почетного знака президента Якутии и Гранта президента РС(Я) за вклад в экономическое развитие республики, основатель и единственный в течение уже более 25-ти лет руководитель ООО «Саха-Ремстрой» в Нерюнгри.

Для меня и моего брата Константина она в первую очередь, конечно, любимая мама, но мы с братом гордимся также её огромной общественной ролью в жизни нашего города и района. Моя мама Галина Николаевна – выдающаяся женщина, достойный пример для многих представительниц молодого поколения.

Детство у мамы и всей семьи было не простым. Жили бедно, в так называемых «засыпухах», в квартирах барачного типа. Её родители всё время работали, поэтому девочке приходилось быть самостоятельной, отвечать и за себя, и за младшую сестру. Всегда нужно уметь быть честным и перед собой, и перед окружающими людьми. Учились признавать свои ошибки, никогда не оставаться равнодушным к чужой беде, помогать тем, кому еще хуже тебя. Этому нас научила мама.

Мама всегда говорила нам с братом том, что трудности – не беда, они только закаляют характер. Чтобы достичь поставленной цели, человек должен уметь рассчитывать на свои силы, на самого себя. Активная жизненная позиция, стремление делать жизнь людей лучше, открытость и дружелюбие – это всё у нас от мамы. И я всегда буду благодарен ей за такое воспитание.

Настоящая современная женщина успевает все – рожать и воспитывать детей, заниматься общественной работой, добиваться выдающихся успехов на производстве, помогать людям. Мои родители приехали строить Нерюнгри в 1978 году. Мне было два года. Мама, окончившая строительный факультет ЯГУ, сначала работала мастером в СУ-7 треста «Гражданстрой». Потом перешла работать инженером в проектно-сметное бюро этого же треста. Работала руководителем группы подготовки производства, начальником отдела проектирования производства работ комбината «Якутуглестрой», заместителем главного инженера разрезо-строительного управления комбината «Якутуглестрой». Многие объекты в Нерюнгри построены при её непосредственном участии.

Не случайно именно те, кто были лучшими на производстве в советское время, стали лидерами бизнеса и в 90-е годы. Созданное Галиной Николаевной ООО «СахаРемстрой» начинало с шести человек. А теперь вы знаете, что именно это предприятие построило этнокультурный центр «Эян» в селе Иенгра, достроило детский сад «Золотиночка» в Иенгре, детский сад «Радуга» в Нерюнгри, главный офис Сберегательного банка на улице Ленина и так далее. Как не гордиться такой мамой?

-Александр Андреевич, что бы Вы хотели сказать нашим прекрасным женщинам в день праздника?

-Дорогие жительницы Нерюнгринского района! Милые девушки и женщины! Разрешите от всей души поздравить вас с первым весенним праздником — днем 8 Марта!

Вы – наши любимые бабушки, матери, жены, дочери – обладаете несравненной красотой и душевной нежностью, жизненной мудростью и безграничным терпением, доброй созидающей энергией и беззаветной преданностью.

Вы бережно храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь огромных успехов в профессиональной и общественной деятельности, и при этом умеете всегда оставаться молодыми и прекрасными.

Вы отдаете нам свои лучшие годы, свои самые добрые дела и мысли, вы всё делаете для нас, и за это мы вам бесконечно благодарны.

Без вас, дорогие женщины, не было бы ничего! В этот замечательный и светлый день желаем Вам добрых улыбок, весеннего и праздничного настроения, большого семейного счастья, благополучия, здоровья вам, вашим детям и супругам, всем вашим близким!

Спасибо вам, наши дорогие и любимые! С праздником весны!