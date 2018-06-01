АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.02
 72.58
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.06.2018, 13:17
Столица
В Центральном округе Якутска новый глава
01.06.2018, 13:11
Политика
Экстра
Айсен Николаев: выборы мэра Якутска пройдут в декабре
01.06.2018, 12:52
Происшествия
За минувшие сутки в Якутии двое детей выпали из окон домов
01.06.2018, 12:40
Столица
Одно из первых кадровых решений ио главы города Якутска
01.06.2018, 12:38
Финансы
Россельхозбанк принял участие в VII Генеральной Ассамблее Всемирной фермерской организации
01.06.2018, 12:06
Общество
Фотофакт
Справедливая Россия поздравляет с 1 июня и дарит подарки на площади Орджоникидзе
01.06.2018, 11:35
Происшествия
В полицию Якутска поступают сообщения о мошенниках под видом сетевого маркетинга
01.06.2018, 11:22
Политика
Александр Кошуков внёс в Ил Тумэн закон, защищающий ветеранов боевых действий
01.06.2018, 11:07
Культура & Образование
Более 8 тысяч школьников смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях Якутска
01.06.2018, 10:49
Общество
Энергетики приняли участие в акции «Должны смеяться дети»
01.06.2018, 10:35
Общество
Александр Ноговицын: Пусть в каждом доме всегда звучит детский смех и сияют улыбки!
01.06.2018, 10:28
Общество
Владислав Пак – почетный работник энергетики РС(Я)
01.06.2018, 10:05
Происшествия
В Якутии на реках Колыма и Яна подтоплено шесть населенных пунктов
01.06.2018, 10:00
Общество
1 июня: программа праздника
01.06.2018, 10:00
Столица
Анонс
Прямой разговор с Николаем Габайдуллиным
01.06.2018, 9:59
Экономика
 В «Киэргэ» скупка золота 1 350 рублей за грамм
01.06.2018, 9:45
Республика
Паводок – 2018: В ближайшие 3-4 суток ледоход на реке Лена достигнет устьевого участка
01.06.2018, 9:17
Происшествия
В Якутске сотрудники ГИБДД предотвратили чрезвычайные происшествия
01.06.2018, 9:00
Общество
Поздравление Александра Саввинова с Международным днем защиты детей
01.06.2018, 8:32
Происшествия
31 мая в Якутске на ДСК «Сардана» горели 4 участка
01.06.2018, 8:13
Культура & Образование
Старт Осуохаю дают дети!
01.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 1 июня 2018
01.06.2018, 0:38
Желток
Эксклюзив
«Один из нас» возвращается!
01.06.2018, 0:06
Общество
Сегодня день рождения руководителей, журналистов и певицы
31.05.2018, 22:55
Желток
Резонанс
Якутский предприниматель о доме в Калифорнии: Это была шутка!
31.05.2018, 22:44
Общество
Президент России наградил якутян
31.05.2018, 22:19
Политика
Экстра
Новая порция отставок госслужащих
31.05.2018, 21:42
Столица
Позитив
1 июня магазин BASCONI раздает сладости детишкам
31.05.2018, 21:16
Общество
Айсен Николаев на телерадиомарафоне и 1 миллион рублей от «Японца»
31.05.2018, 21:06
Общество
АЭБ направил около 2 млн. руб. пострадавшим от паводка многодетным семьям и муниципалитетам
31.05.2018, 20:51
Культура & Образование
100-летие поэта Гавриила Вешникова – Баал Хабырыыса отметили в НХМ РС (Я)
31.05.2018, 20:45
Красота & Здоровье
Некролог
Ушел из жизни знаменитый хирург Якутии
31.05.2018, 18:45
Происшествия
Резонанс
Жительница Якутска забила свою дочь до смерти плоскогубцами
31.05.2018, 18:30
Экономика
С 1 июня открывается навигация для маломерных судов в Якутске и районах
31.05.2018, 18:15
Столица
Школьники посадили 27 деревьев
31.05.2018, 17:55
Столица
В Якутске завершился очередной отопительный сезон 
31.05.2018, 17:45
Столица
В Якутске стоимость проезда в автобусах за наличные вырастет до 30 рублей
31.05.2018, 17:35
Общество
ECOGAS: Экология плюс экономия
31.05.2018, 17:25
Республика
Айсен Николаев присоединился к телемарафону «Всем миром»
31.05.2018, 17:15
Спорт
Их имена узнают все. Скай Файтер и Форлан одерживают первые победы
31.05.2018, 17:05
Спорт
Резонанс
Министерство спорта Якутии опровергает информацию, полученную от прокуратуры
31.05.2018, 16:55
Происшествия
Пожары в Майе и в Сунтаре
31.05.2018, 16:45
Общество
Парикмахеры Якутии заявили о готовности создать объединенную профсоюзную организацию
31.05.2018, 16:35
Общество
Фотофакт
Более тонны продуктов собрала «Корзинка добра»
31.05.2018, 16:25
Спорт
Марафонец-рекордсмен из Италии Паоло Вентурини посетит Ысыах в Якутии
31.05.2018, 16:15
Столица
Анонс
А вы идете на дискотеку 90-х?
31.05.2018, 16:05
Экономика
«Кораблик счастья» вновь отправился в путь!
31.05.2018, 15:55
Республика
Якутяне могут поддержать пострадавших от паводка через SMS
31.05.2018, 15:45
Экология
Сотрудники Минприроды Якутии перечислили свой однодневный заработок пострадавшим от паводка
31.05.2018, 15:35
Происшествия
Госавтоинспекция будет усиленно проверять водителей тракторов
31.05.2018, 15:25
Общество
Более 200 тысяч рублей собрали организаторы благотворительного концерта для маленькой Светы Протопоповой
31.05.2018, 15:15
Республика
Я не исключаю, что в поселке Угольное будет развернут эвакопункт — Юрий Зайцев
31.05.2018, 15:05
Культура & Образование
Звездные художники — детям: АГИКИ приглашает на паблик-арт 
31.05.2018, 14:55
Экономика
Айхал Габышев принял участие на XV съезде саморегулируемых организаций
31.05.2018, 14:45
Общество
В Якутии стартовал телерадиомарафон «Всем миром» в помощь пострадавшим от паводка
31.05.2018, 14:35
Экономика
1 июня в Энергосбыте пройдет День самоуправления
31.05.2018, 14:25
Экология
Ожидается усиление ветра в четырех районах республики 
31.05.2018, 14:10
Республика
Представление врио главы Якутии состоится 1 июня
31.05.2018, 14:00
Спорт
Якутянка Матрена Ноговицына — чемпионка мира по стоклеточным шашкам
31.05.2018, 13:43
Политика
Резонанс
Анатолий Семенов опроверг информацию о возможном назначении премьером Якутии
31.05.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Какие пляжи вреднее: галечные или песочные
31.05.2018, 13:15
Экология
Позитив
Хаарчаана принимает поздравления
31.05.2018, 13:00
Происшествия
К дисциплинарной ответственности привлечена руководитель органа опеки и попечительства
31.05.2018, 12:50
Спорт
С 2019 года в мас-рестлинге будет введен допинг-контроль
31.05.2018, 12:47
Происшествия
Режим ЧС действует в лесах Усть-Майского района
31.05.2018, 12:40
Политика
В Якутии перенесли представление Николаева Госсобранию и правительству
31.05.2018, 12:37
Экономика
Энергетики продолжают восстановительные работы в центральной Якутии
31.05.2018, 12:30
Происшествия
Школьник украл смартфон и спрятал его в лесу
31.05.2018, 12:29
Происшествия
Правительственная группа вылетает в терпящий стихийное бедствие Верхнеколымский улус
31.05.2018, 12:20
Столица
Лучшие сказители Осуохая соберутся на Ысыах Туймаады
31.05.2018, 12:18
Происшествия
Полиция ищет пострадавших от действий «АартыкЭкспрессКредит»
31.05.2018, 12:10
Общество
Якутск в судьбе народов севера
Архив новостей
Политика
1 июня 2018, 11:22
338

Александр Кошуков внёс в Ил Тумэн закон, защищающий ветеранов боевых действий

Депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков выступил с законодательной инициативой о принятии Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий». Проект закона внесен в парламент Якутии. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2019 года.

Речь в данном законопроекте идет о военнослужащих, постоянно проживающих на территории республики и принимавших участие — как в боевых действиях в других государствах, так и на территории Российской Федерации. В перечень лиц, попадающих под действие этого закона, входят участники операций при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года, военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов, военнослужащие лётного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий.

Александр Кошуков своим законопроектом предлагает следующие меры социальной поддержки ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов:

  1. Полное освобождение от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство мощностью двигателя до 200 л.с. включительно. При наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика.
  2. Бесплатный проезд в Якутии на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по удостоверению единого образца.
  3. Оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения по удостоверению единого образца.
  4. Ветеранам боевых действий из числа инвалидов, по медицинским показаниям нуждающиеся в технических средствах реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, обеспечиваются указанными средствами бесплатно согласно Перечню дополнительных технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду, утвержденному правительством Якутии.
  5. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.
  6. Ветеранам боевых действий — абонентам телефонных сетей, компенсировать оплату услуг местной телефонной связи на территории республики в размере 300 рублей.
  7. Ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий из числа постоянно проживающих на территории Якутии не менее пяти лет и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении предоставляются земельные участки в собственность бесплатно на территории республики для индивидуального жилищного строительства площадью от 0,03 до 0,5 га.
  8. Семье ветерана боевых действий, инвалида боевых действий выплачивается компенсация в размере 5 тысяч рублей на погребение.
  9. При погребении ветерана боевых действий, инвалида боевых действий оказывается воинские почести (оркестр, почетный караул, салют, флаг Российской Федерации или флаг СССР).

«Ветераны боевых действий, которые живут рядом с нами  – это  люди, которые по поручению Родины выполняли ответственные боевые задачи, связанные с риском для жизни, требующие мужества, самоотверженности и героизма. Наш законопроект устанавливает дополнительные меры социальной поддержки этих людей. Предусмотренные законопроектом  правовые гарантии социальной защиты ветеранов призваны обеспечить им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в нашем обществе. Уверен, что своим подвигом, мужеством, службой во имя интересов нашего Отечества — Российской Федерации – ветераны боевых действий заслужили  у нашего общества и власти такие меры социальной поддержки», — прокомментировал свой законопроект народный депутат Якутии Александр Кошуков.

 

comments powered by HyperComments
Источник: Зоя РОМАНОВА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
30.05.2018, 9:30
Политика
Эксклюзив
Евгения Михайлова о назначении Айсена Николаева: Опыт у него достаточный
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
28.05.2018, 20:31
Политика
Эксклюзив
Экстра
Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
28.05.2018, 20:30
Политика
Путин принял отставку главы Якутии Егора Борисова
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
01.06.2018

За минувшие сутки в Якутии двое детей выпали из окон домов

Происшествия
01.06.2018

В полицию Якутска поступают сообщения о мошенниках под видом сетевого маркетинга

Культура & Образование
01.06.2018

Старт Осуохаю дают дети!

Эксклюзив
Желток
01.06.2018

«Один из нас» возвращается!

Резонанс
Желток
31.05.2018

Якутский предприниматель о доме в Калифорнии: Это была шутка!

Общество
31.05.2018

Президент России наградил якутян

Экстра
Политика
31.05.2018

Новая порция отставок госслужащих

Позитив
Столица
31.05.2018

1 июня магазин BASCONI раздает сладости детишкам