Александр Кошуков внёс в Ил Тумэн закон, защищающий ветеранов боевых действий

Депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков выступил с законодательной инициативой о принятии Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий». Проект закона внесен в парламент Якутии. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2019 года.

Речь в данном законопроекте идет о военнослужащих, постоянно проживающих на территории республики и принимавших участие — как в боевых действиях в других государствах, так и на территории Российской Федерации. В перечень лиц, попадающих под действие этого закона, входят участники операций при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года, военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов, военнослужащие лётного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий.

Александр Кошуков своим законопроектом предлагает следующие меры социальной поддержки ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов:

Полное освобождение от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство мощностью двигателя до 200 л.с. включительно. При наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию по выбору налогоплательщика. Бесплатный проезд в Якутии на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по удостоверению единого образца. Оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения по удостоверению единого образца. Ветеранам боевых действий из числа инвалидов, по медицинским показаниям нуждающиеся в технических средствах реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, обеспечиваются указанными средствами бесплатно согласно Перечню дополнительных технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду, утвержденному правительством Якутии. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Ветеранам боевых действий — абонентам телефонных сетей, компенсировать оплату услуг местной телефонной связи на территории республики в размере 300 рублей. Ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий из числа постоянно проживающих на территории Якутии не менее пяти лет и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении предоставляются земельные участки в собственность бесплатно на территории республики для индивидуального жилищного строительства площадью от 0,03 до 0,5 га. Семье ветерана боевых действий, инвалида боевых действий выплачивается компенсация в размере 5 тысяч рублей на погребение. При погребении ветерана боевых действий, инвалида боевых действий оказывается воинские почести (оркестр, почетный караул, салют, флаг Российской Федерации или флаг СССР).

«Ветераны боевых действий, которые живут рядом с нами – это люди, которые по поручению Родины выполняли ответственные боевые задачи, связанные с риском для жизни, требующие мужества, самоотверженности и героизма. Наш законопроект устанавливает дополнительные меры социальной поддержки этих людей. Предусмотренные законопроектом правовые гарантии социальной защиты ветеранов призваны обеспечить им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в нашем обществе. Уверен, что своим подвигом, мужеством, службой во имя интересов нашего Отечества — Российской Федерации – ветераны боевых действий заслужили у нашего общества и власти такие меры социальной поддержки», — прокомментировал свой законопроект народный депутат Якутии Александр Кошуков.