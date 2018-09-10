Действующий депутат Ил Тумэна, предприниматель Александр КОШУКОВ вновь избран в Ил Тумэн по Нерюнгринскому округу №18. За него проголосовали 45,94% избирателей.
У ближайшего преследователя – 30,45%.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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Действующий депутат Ил Тумэна, предприниматель Александр КОШУКОВ вновь избран в Ил Тумэн по Нерюнгринскому округу №18. За него проголосовали 45,94% избирателей.
У ближайшего преследователя – 30,45%.
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