Александр Кошуков вновь избран в Ил Тумэн

Действующий депутат Ил Тумэна, предприниматель Александр КОШУКОВ вновь избран в Ил Тумэн по Нерюнгринскому округу №18. За него проголосовали 45,94% избирателей. У ближайшего преследователя – 30,45%. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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