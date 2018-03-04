Александр Кошуков: Президент России поставил ясные задачи по развитию страны

Депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков поделился своими впечатлениями от ежегодного Послания Федеральному Собранию президента Российской Федерации В.В.Путина 1 марта 2018 года.

«Скажу только о самых первых впечатлениях, потому что это программный документ, и, чтобы его переосмыслить, необходимо некоторое время на более глубокое изучение. Что мне понравилось и запомнилось в сегодняшнем Послании президента Российской Федерации?

Во-первых, это экономическая программа. Глава государства ставит четкую задачу: достижение темпов роста российской экономики выше среднемировых. Производительность труда в экономике РФ должна расти темпами не менее 5% в год. Повышение производительности труда — это и рост заработных плат, а значит, потребительского спроса, что, в свою очередь, является дополнительным драйвером для развития экономики.

Во-вторых, снижение уровня бедности. «Сейчас за чертой бедности живут 20 млн российских граждан, что недопустимо много», — сказал президент. «Необходимо дать людям достойно оплачиваемую работу. Поэтому ключевой задачей в ближайшее десятилетие станет обеспечение уверенного роста реальных доходов населения», — подчеркнул Владимир Путин. В этом плане президент тоже ставит четкую задачу: за шесть лет снизить уровень бедности в два раза.

В-третьих, обеспечение россиян жильем. За год 3 млн семей в России улучшили свои жилищные условия. Владимир Путин ставит задачу: впервые в истории современной России выходить на такой уровень, при котором ежегодно не менее 5 млн семей улучшат свои жилищные условия. Кстати, в Якутии в прошлом году построили 634 тысячи квадратных метров жилья, это больше всех в ДФО. И в том же 2017 году в Якутии был расселен весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года.

В-четвертых, ожидаемый прорыв по ремонту дорог. «Если федеральные трассы мы еще подтянули, то местные дороги никуда не годятся. Обращаюсь к главам регионов и городов – региональные и местные дороги должны постоянно быть в центре внимания. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого все доступные механизмы», – сказал Владимир Путин.

При этом расходы на федеральные и региональные трассы будут увеличены в два раза – до 11 трлн рублей. Также в два раза будут увеличены расходы на здравоохранение.

Особый раздел сегодняшнего Послания президента — оборона. Глава государства и Верховный главнокомандующий рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами и другое вооружение XXI века. Такого оружия нет ни у кого, и против него бесполезны существующие технологии.

При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на всей планете. Мы никому не угрожаем, но и себя в обиду не дадим! Такой лейтмотив этого исторического Послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».