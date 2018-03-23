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23 марта 2018, 15:24
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Александр Кошуков: «Певостроители Нерюнгри — пример для новых поколений»

 

Первостроители города Нерюнгри и Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса встретились на праздничном вечере, чтобы снова вспомнить первые, самые героические годы становления нового красавца-города в тайге.

Это время  навсегда останется в истории города Нерюнгри и всех поселений Нерюнгринского района. Прецедентов событию, которое произошло в середине 70-х годов ХХ века, наверное, нет во всем мире. Это было сродни чуду. Из сотен мест огромной страны на юг Якутии приехали тысячи молодых людей и буквально с нуля, всего за несколько лет, построили большой и современный красавец-город! Приезжали комсомольские отряды, выпускники СПТУ – все молодые, инициативные, энергичные. Это комсомольский «запал» сохранился в первостроителях до сегодняшнего дня.

Об этом в течение всего вечера говорили почетные гости и организаторы праздничного вечера для первостроителей.  Это председатель общественной организации первостроителей города Светлана Мочалкина,  глава города Нерюнгри Леонид Олейник, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков, глава поселка Чульман Сталик Дерягин, депутат Чульманского поселкового Совета Наталья Русанова.

Строительство города и поселков шло непросто. Оно потребовало от людей не только настоящего энтузиазма, увлеченности своим делом и веры в великую мечту, но и определенного мужества и даже героизма. Первые годы великой стройки люди жили  в палатках, в том числе зимой, без элементарных удобств. Город начинали строить деревянным. Первоначально, не имея возможности разместить первостроителей,  строилось временное жилье, палатки, балки – «стихийный самострой».

Нерюнгри в те годы был одной большой стройкой. Строить город, его предприятия помогали все. Учителя школ, работники разных предприятий убирали строительный мусор, мыли окна, красили батареи отопления и во всем старались помогать строителям.

Первый каменный дом в городе — 70-квартирная четырехэтажка — был заложен в квартале «В» еще феврале 1977 года на углу улицы Ойунского и проспекта Геологов. Строительство жилья в кварталах «А» и «В» привело к образованию новой улицы, разделяющей каменный и деревянный районы застройки.

Историю строительства города лучше всего помнят первостроители, снова собравшиеся в этот вечер вместе.

Словно вернувшись на сорок лет назад, повзрослевшие герои 70-х вместе пели и танцевали,  говорили о сохранившемся духе молодости и сбывшейся мечте, о том, как в построенном их руками городе растут дети и внуки.

«Уважаемые первостроители города Нерюнгри! Мы благодарны вам за наш красавец-город, за ваш трудовой подвиг, самоотверженность и энтузиазм, с которым вы построили Нерюнгри. Это наш любимый город, самый красивый город, и ваша заслуга в его развитие неоценима. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, долгих лет и успехов. Спасибо за ваш труд!», — сказал глава города Нерюнгри Леонид Олейник.

«В Нерюнгри из Якутска мои родители приехали в 1978 году, когда мне было два года. Такие люди, как вы — первостроители Нерюнгри — всю жизнь являетесь для меня примером. Вы смело приезжали в далекие и необжитые места, зная, что здесь вам предстоит совершить настоящий трудовой подвиг. В тяжелейших условиях, начиная с палаток, вы построили наш красивый и замечательный город и все объекты Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса. Мы каждый день видим наш город и все  поселки — результат вашего героического труда — любуемся и гордимся ими. Спасибо вам за главное дело вашей жизни! Желаю вам здоровья и благополучия, чтобы ваша неиссякаемая энергия служила вам и дальше, чтобы рядом всегда были близкие люди, которые окружали бы вас своим вниманием, благодарностью  и заботой», — сказал первостроителям Нерюнгри народный депутат Якутии Александр Кошуков.

Вечер прошел в теплой и дружеской обстановке. Первостроителям Нерюнгри было, что вспомнить, и чем поделиться с друзьями и коллегами.

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