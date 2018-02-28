Александр Кошуков: Отчеты правительства – взгляд на перспективу

В Нерюнгринском районе проходят традиционные отчеты правительства Республики Саха (Якутия) перед населением. Рабочую группу исполнительной власти возглавил председатель правительства республики Евгений Чекин.

Своими впечатлениями о состоявшихся встречах поделился депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) от Нерюнгринского района Александр Кошуков:

«Нынешняя отчетная кампания органов исполнительной власти – 20-я по счету в нашей республике, и она проходит особенно интересно. Впервые вместе с членами правительства Якутии в Нерюнгринском районе находится представитель федеральной власти — первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов.

В его выступлении запомнились программные заявления об обеспечении в ближайшие годы уровня жизни на Дальнем Востоке выше среднероссийского. Повышение качества жизни в нашем регионе будет обеспечено развитием экономики, в том числе инвестициями в ТОР «Южная Якутия», социальным развитием центров экономического роста, развитием транспортного потенциала, снижением энерготарифов и обеспечением нормативно-правовой базы, над которой как раз работаем мы, депутаты.

В докладе председателя правительства Якутии Евгения Чекина прозвучали основные итоги развития нашей республики за 2017 год. Многие успехи не могут не радовать. Например, рост ВРП на 2,2%, в том числе за счет инвестиций в основной капитал на 127,7%. Якутия вошла в тройку регионов-лидеров (вместе с Москвой и Татарстаном) по исполнению «майских» указов президента.

Особо хочу отметить успехи нашей республики в развитии местного производства. В соответствии с Указом главы Якутии Егора Борисова «О мерах стимулирования местного производства», в 28 районах Якутии сформирован пакет из 90 проектов по различным направлениям обрабатывающей промышленности, сферы услуг и т.п. При этом созданы и создаются новые рабочие места.

Предстоящий в нашей республике Год содействия занятости населения, несомненно, продолжит эту работу. Уже сегодня эффективно работает запущенный в 2017 году проект «Местные кадры в промышленность». Как отметил премьер Евгений Чекин, в рамках этого проекта в «Колмар» было принято 905 человек из числа местных кадров, в «Якутуголь» – 649 человек, и в «Эльгауголь» — 240 человек. В 2018 году планируется трудоустроить еще более двух тысяч человек. Это, на мой взгляд, будет достойным исполнением задач Года содействия занятости населения.

Также Евгений Чекин в своем докладе обозначил следующие задачи по переселению из ветхого и аварийного жилья. Республиканская адресная программа переселения завершена, причем она стала самой масштабной по объемам в России. За пять лет было расселено 30 тысяч человек, в том числе в Нерюнгринском районе — 8 тысяч человек. Вместе с тем, в республике пока ликвидировано только 40% аварийного жилого фонда, и 64 тысячи жителей Якутии до сих пор проживают в аварийных домах. Поэтому радует заявление премьера Якутии о том, что в 2018 году в рамках пилотного проекта программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет продолжена, причем с применением новых механизмов.

Нерюнгринцы знают, что с 2013 года в Нерюнгринском районе работают мои депутатские общественные приемные. Анализ тематики обращений граждан позволяет нам определять «болевые точки», наиболее актуальные темы для наших жителей. Судя по докладу Евгения Чекина, правительство Якутии уверенно «держит руку на пульсе» и хорошо знает общественные настроения. Сегодня в республике положительно оценивают ситуацию в сфере политики и экономики 56%, в социальной сфере – 66%, в области межнациональных отношений – 72% жителей. В этом несомненная заслуга главы и правительства Якутии.

Примерно такой же уровень удовлетворенности населения сегодня в Нерюнгринском районе. Экономика и социальная сфера Нерюнгринского района находятся на подъеме. Не случайно многие участники встреч с правительством справедливо отмечали эффективную работу Нерюнгринской районной администрации, возглавляемой Виктором Станиловским.

Ключевыми задачами правительства на 2018 год остаются сохранение стабильной социальной ситуации на основе роста денежных доходов населения, кардинальное улучшение и модернизация системы здравоохранения, развитие местного производства товаров и услуг.

Уверен, что общими и консолидированными усилиями все мы – глава и правительство Республики Саха (Якутия), депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн), органы местного самоуправления – добьемся выполнения поставленных задач по дальнейшему улучшению качества жизни в нашей республике».