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29 июня 2018, 21:09
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Александр Кошуков: Депутатство – это ежедневный, кропотливый труд!

Одной из приоритетных и, пожалуй, главных задач депутата любого уровня, — является работа с избирателями. И чем крепче взаимосвязь: избиратель – депутат,  тем эффективнее работа.

Народный депутат Госсобрания Ил Тумэн от Нерюнгринского района Александр Кошуков,  знаком нерюнгринцам не понаслышке. Он один из немногих, кого избиратели, что говорится, «знают в лицо».

Для депутата – работа с избирателями, решение их насущных проблем и возникающих у них актуальных вопросов, давно уже стали неотъемлемой частью жизни.

В Общественной приемной депутата Кошукова – всегда многолюдно.

Сюда идут нерюнгринцы за помощью и советом,  со своими бедами и чаяниями, болями и проблемами, в поисках конструктивных решений, имеющихся у них социальных вопросов.

Открылась Общественная приемная народного депутата еще пять лет назад. И с тех пор, работает непрерывно. Каждую неделю жители Нерюнгринского района здесь получают квалифицированную и эффективную помощь.

Пункты Общественной приемной Александра Кошукова открыты в администрациях поселков Чульман, Беркакит и Серебряный Бор. В городе Нерюнгри приемная работает на третьем этаже торгового центра «Эльдорадо» на проспекте Мира,  21. Личный прием ведется ежедневно с 10 до 12 часов.

В конце июня во всех поселениях района Александр Кошуков провел очередной плановый прием по личным вопросам для своих избирателей.

За два дня народный депутат встретился с избирателями  Чульмана, Серебряного Бора, Беркакита, Иенгры, Золотинки и г. Нерюнгри.

В общей сложности к народному депутату Ил Тумэн Александру Кошукову обратились 45 человек.

В числе главных,  – жилищный вопрос. Именно с ним жители поселков Чульман и Серебряный Бор, шли к депутату Кошукову. Причем обращались народному избраннику,  как и жители аварийных домов, так и те, кто уже успел справить новоселье.

В ходе общения с избирателями, выяснилось, что новоселам требуется помощь  в решении вопросов, касающихся некачественной работы застройщиков, устранения строительных недоработок, налаживания конструктивного диалога с представителями местной власти. Для жителей аварийных домов – по-прежнему, актуален вопрос по срокам переселения.

Также в число актуальных для чульманцев вошли вопросы по организации в поселке пассажирских перевозок и  благоустройству поселка.

Для серебряноборцев  — вопросы  завершения строительства новых- домов.

Для жителей Золотинки актуальными стали вопросы по переселению в центральные районы страны.

Беркакитцы обращались к депутату с просьбой оказать поддержку и помочь в решении вопроса по благоустройству имеющихся детских и спортивных площадок. Сетовали на отсутствие понимания в этом вопросе со стороны местной власти.

Актуальными для жителей Иенгры стали вопросы, касающиеся обеспечения жильем детей-сирот, привлечение молодых специалистов отрасли здравоохранения, отсутствие централизованного отопления в жилищном секторе. Также сельчане жаловались  и на плохую сотовую связь оператора «Мегафон».

Горожане жаловались  на шумных соседей, плохое качество городских домов и тротуаров, а также отсутствие благоустройства во дворах.

Довольно часто к депутату Кошукову избиратели  приходят с вопросами, касающимися медицинского обслуживания.

Кто-то сетует на черствость чиновников, кто-то просит об оказании материальной помощи. Есть вопросы, которые касаются трудоустройства горожан и жителей поселений, охраны окружающей среды и защиты прав потребителей, образования и защиты прав социально незащищенных граждан. Характер обращений разнообразен.

На многие вопросы нерюнгринцы получают ответы непосредственно во время приема. Те же, что требуют дополнительного изучения, берутся народным депутатом Кошуковым  под личный контроль. По ним вырабатывается определенный алгоритм действий, проводятся консультации и принимаются конкретные решения.

Вместе с народным депутатом участие в проведении приемов по личным вопросам принимают помощник депутата Зоя Романова  и юрист Руслан Шарафтудинов.

Проводимые народным депутатов приемы граждан по личным вопросам весьма востребованы. Они вызывают не только неподдельный интерес у жителей района, но и позволяют депутату держать руку «на пульсе» актуальных для населения  вопросов.

Для избирателей  – это прекрасная возможность прямого общения с представителями местной и государственной власти, получения необходимых консультаций и квалифицированной юридической помощи.

— В депутатской работе одними депутатскими запросами не обойтись. Люди ждут от тебя действенных мер, реальной помощи и конкретных дел. Нередко приходится включаться в работу по организации встреч населения с представителями местной власти, внесению предложений, в том числе и на законодательном уровне и многое другое. Ведь работа депутата, —  это, прежде всего, кропотливый, ежедневный  колоссальный труд,  требующий выдержки и терпения, внимания и неравнодушия.  Это — дополнительная ответственность перед людьми, —  убежден  депутат Кошуков.

Источник: Анфиса ГРЕЗОВА.
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