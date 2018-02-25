Александр Кошуков: 100-летие армии – огромное событие в героической истории нашего Отечества

23 февраля 2018 года Красной – Советской – Российской – армии исполнилось ровно сто лет! Об этом «вековом юбилее» рассказал народный депутат Якутии, знаток отечественной и мировой истории, основатель исторического музея в Нерюнгри Александр Андреевич КОШУКОВ.

— Александр Андреевич, Вы известны, как человек, очень неравнодушный к отечественной истории. Каково Ваше личное отношение к этому юбилею?

— Разумеется, 100-летие армии – огромное событие в героической истории нашего Отечества. Мы должны хорошо знать эту историю, так как давно известно, что без постоянного изучения и переосмысления прошлого, у народа, у страны не может быть ни героического настоящего, ни великого будущего.

Создание рабоче-крестьянской Красной армии связано с произошедшей в октябре (по старому стилю) 1917 года революцией и всё ещё продолжавшейся на тот момент первой мировой войной. Декрет Совнаркома РСФСР «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии» был опубликован 15 января 1918 года. В нем говорилось о том, что армия «создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся классов». Также в декрете говорилось, что «в Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеванной Октябрьской Революции и власти Советов».

На фронтах первой мировой войны продолжалось немецкое наступление, и если бы не создание правительством молодой республики регулярной и хорошо организованной армии, наша страна была бы завоевана интервентами. 21 февраля 2018 года в газетах того времени было опубликовано воззвание Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности».

23 февраля 1918 года было опубликовано «Воззвание военного главнокомандующего» Николая Крыленко, которое заканчивалось словами: «Все к оружию. Все на защиту революции». В этот день началась массовая мобилизация, запись добровольцев в отряды РККА.

Поэтому день 23 февраля считается днем рождения нашей великой армии, столетие которой мы отмечаем сегодня.



— История Красной армии неразрывно связана с историей нашей Родины. Гражданская война, события на озере Хасан, реке Халхин-Гол, советско-финская война, Великая Отечественная война… Все эти события связаны с военной службой миллионов наших предков, защитой Отечества на его рубежах и за пределами страны. Благодаря Вашему музею, нерюнгринцы и гости города могут узнавать эту историю не только в научных работах, книгах и параграфах учебника, но и при помощи «живых» экспонатов, сохранившихся из тех времен. На ваш взгляд, способны ли эти предметы быть настоящими «свидетелями истории»?

— Они обязательно такими становятся. В музей часто приходят школьники, студенты, люди, интересующиеся нашей историей. Здесь они узнают много нового, сверх школьной программы. Да и многие факты, о которых они уже знали, приобретают новый смысл после того, как они увидят предметы и документы, подтверждающие суровую правду о войне и об истории нашей армии.

Самый первый исторический экспонат, с которого начался этот музей около 20 лет назад – это кортик, принадлежавший летчику, погибшему во время Великой Отечественной войны. Мне стало интересно узнать прошлое этой вещи: кому принадлежала, в каких войсках состояла на вооружении. Перечитал массу исторической литературы, вследствие чего серьезно заинтересовался историей Второй мировой войны и стал искать другие экспонаты для будущего музея.

Многое могут рассказать о войне, о людях, об истории нашей армии, о той уникальной эпохе, например, форма начальника Омского военного госпиталя и награды этого человека, и форма военного водителя той же эпохи! Радиостанция образца 1945 года. Телефон 1942 года. Шлемофон известного летчика Николая Седова, Героя войны, испытателя знаменитых «МиГов». Форма солдата Советской Армии. Сапоги яловые времен второй мировой войны и сапоги кирзовые. Макеты автоматов ППШ, пулеметов Дегтярева и Калашникова и другого оружия, с которым шли в атаку советские солдаты – творцы Великой Победы.

Другие предметы могут рассказать и о наших неудачах в начале войны. Это тоже правда, и тоже было. Например, в нашем музее хранятся крышки люков танков. Обычные, на первый взгляд, квадратные и круглые куски металла, но за ними – удивительные судьбы людей. Очень редким является люк от башни танка Т-35. Это советский тяжёлый танк межвоенного периода. Он представлял собой пятибашенную машину классической компоновки, с пушечно-пулемётным вооружением и противопульным бронированием. В отличие от легендарного Т-34, этих танков было сделано совсем немного – всего 59 штук. Все они оказались слишком тяжелыми, и в самом начале войны были потеряны в боях или из-за технических неполадок. Потеряв все эти танки, Красная Армия перешла на более маневренный Т-34, который стал одним из символов нашей Великой Победы. А люки танков остались нам как память, как урок истории.

Есть и другие экспонаты, которые лучше любых слов рассказывают о том, как и чем воевали наши деды. Труба разведчика 1941 года, действующая по принципу перископа. Первый советский «бронежилет» — СН-42 (стальной нагрудник 1942 года выпуска). Солдатские котелки с подписями («Васильев И.Т.», «Тебенько А.Я.», «Никифоров»). Самодельный портсигар с датой «1944 год».

Есть ручные машинки для заточки лезвий временем Великой Отечественной войны – и советская, и немецкая. Сделаны они по-разному (немецкая более аккуратна и долговечна), но принцип действия один – лезвия прогоняют через механизм с помощью веревочки, которую надо перебирать руками наподобие четок. С помощью заточенных лезвий брились и наши, и вражеские солдаты на фронте.

— История Великой Отечественной войны и победившей в ней Красной (с февраля 1946 года – Советской) армии, советского народа — это ведь не только оружие, предметы быта, но и исторические документы?

— Да, конечно. Здесь надо сказать, что люди по-разному относятся к таким документам. Например, письма 19-летнего Героя Советского Союза Георгия Сорокина (он погиб в этом возрасте) много лет хранили его родные. Но когда все близкие умерли, эти письма, документы, записные книжки, фотографии, дипломы, наградные листы — почему-то оказались никому не нужны. Два года назад мы нашли их практически на свалке и привезли в Нерюнгри. Это удивительные документы, которые рассказывают самую неприкрытую правду о войне из уст её непосредственного участника. Я думаю, по ним можно писать книги, снимать фильмы, изучать многие события войны. История одного человека вырастает в историю всей страны! Ведь все события в нашей жизни взаимосвязаны.

В отдельных документах, составленных командирами Георгия, подробно описан весь его подвиг в августе 1944 года. Есть и описание того, как он погиб.

Не меньше рассказывают о воинской службе конкретного человека во время и после Великой Отечественной войны три дневника писателя Роальда Недосекина. В отличие от его известных многим книг, дневники еще нигде не изданы. Это только рукописи, но мы уже смогли стать их первыми читателями. И это тоже большая правда о войне и о нашей великой армии-победительнице.

Летом прошлого года к нам в музей была доставлена рукопись неизданных стихов военного поэта Степана Загоруйко. В годы Великой Отечественной войны только два автора массово публиковались во фронтовых газетах. Это Константин Симонов с его «Жди меня…» и Степан Загоруйко с его стихотворением-призывом «Мсти, боец!». Рукописные стихи Загоруйко еще ждут своего издателя. Все они написаны в 1942-1945 годах, и все они – только о войне и о нашей армии. Поэт погиб в январе 1945 года около бывшей прусской деревни. Братская могила советских воинов, в которой похоронен, в том числе, Степан Загоруйко, находится в центре поселка Ольховатка Калининградской области России.

За каждым таким предметом в музее стоит судьба человека, а в целом – история нашей Родины и её армии. Мы рады, что в наш музей всегда охотно приходят дети, школьники, студенты – будущие военнослужащие, защитники Отечества. Верю, что здесь они становятся не только знатоками истории, но и настоящими патриотами нашей великой Родины.

— В Вашем музее есть личный автограф «Маршала Победы» — Георгия Константиновича Жукова…

— Да, причем он сделан в мае 1945 года, за несколько дней до Победы. Подпись маршала (и еще нескольких военачальников) стоит на аттестационном листе о присвоении звания «полковник» начальнику политотдела 132-й стрелковой Бахмачской дивизии Александру Маккаееву.



Есть экспонаты и более близкого к нам времени. Вот, например, табличка ввода в эксплуатацию атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в августе 2000-го. На ней написано: «Они были первыми. 1994 год. Командир БЧ-1 капитан-лейтенант Чередниченко. Командир ЭНГ капитан-лейтенант Ястин. Инженер ЭНГ старший лейтенант Шеховцев».

Табличка была обнаружена в пункте приема металлолома в Мурманске. Как и письма Георгия Сорокина, спасти её удалось буквально чудом.

— Александр Андреевич, в дни 100-летия великой армии России — что бы вы хотели пожелать солдатам, воинам, ветеранам, мужчинам, всем защитникам нашего Отечества?

— Дорогие друзья! От всей души поздравляю Вас с Днём защитника Отечества и со 100-летим доблестных Вооруженных сил Российской Федерации!

23 февраля — День воинской славы, мужества, смелости и чести! В этот знаменательный день мы чествуем военнослужащих и ветеранов, отдавая дань глубочайшего уважения и памяти всем героям, погибшим за свободу и независимость нашей Родины.

Мы искренне гордимся славной и героической историей российской армии и флота. Мужество и героизм многих поколений воинов, надёжно защищавших наше Отечество, являются великим примером для нашего подрастающего поколения — будущих защитников страны!

Будем делать всё, чтобы наша молодежь успешно перенимала патриотизм, любовь к Отечеству, готовность в любой момент встать на защиту нашей Родины у представителей старших поколений.

Сегодня Российская армия и флот активно модернизируются, обретают новый, современный облик. Благодаря этой несокрушимой силе, наша Родина спокойно и мирно развивается, занимается мирным созиданием и творчеством.

Разрешите пожелать вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и успехов, всегда только светлого и мирного неба над головой! С юбилеем, Российская армия!

