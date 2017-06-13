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13 июня 2017, 18:06
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Александр Корякин: уникальный опыт «Сахаэнерго» признан на международном уровне

Якутск уже традиционно готовится к приему гостей на VМеждународной конференции «Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России».Конференция пройдет в Саха академическом театре им. П. А. Ойунского в Якутске.

Одновременно пройдет выставка, на которой производители энергетического оборудования продемонстрируют лучшие технологические решения в сфере возобновляемой энергетики.О конференции мы задали вопросы  заместителю генерального директора по инновациям, НИОКР и капитальному строительству компании-лидера по внедрению альтернативной энергетики на Дальнем Востоке – АО «Сахаэнерго» (структуры ПАО «Якутскэнерго», входящей в ПАО «РусГидро») Александру КОРЯКИНУ .

— Александр Кимович, расскажите о применении альтернативных источников энергии в «Сахаэнерго».
— В числе 143 энергообъектов мы эксплуатируем 16 солнечных станций, и каждый год их число растет. В2017-м идет строительство трех солнечных станций в селах Орто Балаган Оймяконского улуса (50кВт), Себян-Кюель Кобяйского улуса (50 кВт) и Кыстатыам Жиганского улуса (40 кВт). Также увеличится мощность автономной инверторной системы и накопительной системы первенца якутской солнечной энергетики – СЭС села Батамай.

— Инновациям в «Сахаэнерго» уделяется большое внимание?
— Безусловно, такая политика продиктована временем и сложными климатическими условиями нашего региона. От нашей работы, оперативности внедрения новых технологических решений в буквальном смысле зависят жизнь и благополучие людей. До сих пор многие населенные пункты отделены от централизованных источников электрообеспечения. В этих поселках единственным источником энергоснабжения служат дизельные электростанции, для работы которых требуется постоянный завоз топлива. Суровые климатические условия и отсутствие постоянной дорожной сети создают большие трудности с доставкой топлива и созданием его резерва. В результате стоимость топлива многократно возрастает, что приводит к росту тарифов на электроэнергию. В то же время в компании работает политика энергоресурсосбережения и снижения себестоимости энергии. Работу в этом направлении проводит отдел альтернативных источников энергии и новых технологий.

— Насколько серьезно экономят топливо солнечные станции?
— Для северных районов альтернативная энергетика – это не только экономия дизтоплива, но и возможность сохранить богатство северной природы. За 2016 год СЭС «Сахаэнерго» сэкономили 270,88 тонны дизельного топлива, предотвратив тем самым выброс в атмосферу 0,776 тонны загрязняющих веществ.

— Одна из солнечных станций «Сахаэнерго» вошла в Книгу рекордов Гиннеса, верно?
— СЭС в поселке Батагай Верхоянского улуса включена в знаменитую книгу рекордов как самая крупная станция за Полярным кругом, она размером с два футбольных поля.Мощность объекта1000 кВт, 3360 солнечных панелей.За 2016 год станция выработала 652842 кВт/ч, сэкономив 177,6 тоннтоплива. Кстати, именно после первой международной конференции по возобновляемым источникам энергии в Якутске, было достигнуто соглашение с ПАО «РАО ЭС Востока», им и построена станция, АО «Сахаэнерго» ее обслуживает.

— Насколько быстро окупаются солнечные электростанции?
— 7-8 лет, это для энергетического объекта очень быстро. В энергетике бывают проекты, которые окупаются по 30 и более лет.

— Какие еще инновации внедряютсяв «Сахаэнерго»?
— Помимо солнечных станций, есть много новых разработок, например в области строительства. В 2014 году впервые опробовали установку винтовых свай на СЭС. В наших условиях вечной мерзлоты в основном используются железобетонные сваи, но они не просто дорогие, но и очень тяжелые в транспортировке. Поэтому мы совместно с партнерами впервые внедрили на СЭС «Батамай» систему двухуровневого расположения панелей на базе винтовых свай. Система доказала свою практичность, порадовала отсутствием больших затрат и высокой скоростью монтажа.Для увеличения коэффициента полезного действия СЭС применяли ручной режим регулировки угла наклона панелей, сейчас с помощью трекера слежение за солнцем происходит автоматически.

— Какие мировые энергетические ноу-хау внедряются у нас?

— Аналоги разрабатываемых нами систем отсутствуют в мировой практике, так как наши системы работают на Севере и в Арктике в условиях вечной мерзлоты. Ведем исследования использования композитных материалов в области строительства линий электропередачи.Композитная опора при благоприятном климате может прослужить 125 лет, в наших условиях поменьше, из-за интенсивного старения материалапод влияниемультрафиолета, влаги, низких температур и порывов ветра, но прослужат они намного дольше, чем дерево, и в два раза дольше, чем металл. Особого внимания заслуживает внедренная нами технология восстановления емкостей на основе полимерных материалов. Внутри старого, проржавевшегорезервуара формируется новый, из полимерных материалов, по технологии «стакан в стакане», экологически безопасный, по СанПину соответствует требованиям к емкостям дляпитьевой воды, служит 25 лет. (п. Депутатский, 800 кубических метров). В целях активного внедрения инновационных энергосберегающих технологий в республике было подписано трехстороннеесоглашение о сотрудничестве между АО «Сахаэнерго», ООО «АРС» – официальным представителем завода АО «ММЗ» и непосредственно с самим АО «Миасский машиностроительный завод». АО «ММЗ» этой зимой испытал светильники, оборудованные совершенно новыми источниками питания, которые могут работать при температуре до -65°С. Для этих целей «Сахаэнерго» предоставил пилотные площадки в Оймяконе и Верхоянске.

— В рамках конференции «Сахаэнерго» объявило интеллектуальный чемпионат, есть ли интересные работы?
-Республиканский чемпионат «Дальневосточный гектар: лучший проект по тепло- и электроснабжению»на призы АО «Сахаэнерго» проводится среди студентов и аспирантов. Цели интеллектуального чемпионата — повышение интереса молодежи к инновационным технологиям в сфере возобновляемой энергетики. Работ поступило достаточное количество. Жюри выберет наиболее достойные.

— Александр Кимович, что дает якутской энергетике проведение международной конференции? Какие итоги можно подвести, встречая гостей в пятый раз?
— Для развития возобновляемой энергетики Якутии это очень полезное мероприятие. Участники обсуждают нормативное регулирование и меры государственной поддержки, создание инфраструктуры для развития сферы ВИЭ, а также мировые тенденции в альтернативной энергетике и последние технологические новинки в этой области. Опытом работы на объектах возобновляемой энергетики на предыдущей конференции поделились специалисты из Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Чехии, Узбекистана, Республики Крым, Приморского края и Якутии.

— Есть ли «живые» проекты?
— Как уже сообщил, в результате конференции «родилась» солнечная станция «Батагай» (самый крупный объект фотовольтаики на Севере). Вэтом годунаши партнеры из Японии начнут строительство ветрового парка в Тикси (Булунский улус). «РусГидро», японская организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) и Правительство Якутии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых источников энергии. В документе говорится о создании ветропарка в условиях якутской Арктики. Планируется, что ветропарк будет построен в два этапа и спроектирован японскими специалистами с учетом климатических особенностей региона.В будущем планируется передача объекта на обслуживание в «Сахаэнерго».

— Что для вас энергетика?
— Скоро уже 30 лет, как я в энергетике – это моя жизнь. Энергетика — всеобъемлющая отрасль. Вней можно заниматься наукой, производством и государственным управлением. Она охватывает практически все аспекты повседневной жизни, в условиях Дальневосточного региона ее значение вообще трудно переоценить.По моим наблюдениям, северянин просто обязан быть энергетически грамотным. Знать о энергоресурсосбережении: открытая форточка, включенный свет, открытый кран с водой – потери ресурсов. С детства нужно объяснять, что за каждым киловаттом стоит труд человека.

АО «Сахаэнерго» обеспечивает бесперебойным теплом и электроэнергией жителей 23 районов Якутии — территорию в 2,4 млн кв. км (это 2/3 территории республики) с населением 105 тыс. человек. В состав предприятия входят 136 электростанции общей мощностью 199,9 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых АО «Сахаэнерго», составляет 2067 километров. Является 100% дочерним обществом ПАО «Якутскэнерго».

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Источник: Наталья Борисова Пресс-служба АО «Сахаэнерго»
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