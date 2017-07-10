5 июля 2017 года в региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева народный депутат Республики Саха (Якутия) Александр Корякин провел прием граждан.

На прием записались 7 человек. Так, по вопросам возмещения расходов на лечение и операции своей дочери обратилась Н.Д. Степанова, инвалид 2 группы. В Министерстве здравоохранения республики, куда заявительница обратилась, в возмещении было отказано.

Как пояснила специалист министерства Евдокия Неустроева, возмещение возможно в том случае, если больной направляется по квоте в федеральную клинику. Если лечение проходит за рубежом, то в соответствии с Административным регламентом Минздрава РФ пациент должен иметь рекомендацию головного федерального медицинского учреждения о необходимости лечения за рубежом. В данном случае больной выехал самостоятельно и прошел лечение в зарубежной клинике. Управление Пенсионного фонда РФ в г.Якутске также отказало в компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров, ссылаясь на постановление Правительства РФ от 01.04.2005 года №176.

По вопросу содействия в установлении инвалидности обратился гр-н И. Спиридонов, проживающий в п. Марха. Как выяснилось, для прохождения медико-социальной экспертизы ему нужно пройти в поликлинике обследование врачей. На вызов не является. Рекомендовано явиться на повторный вызов в поликлинику.

По вопросу заболачивания и затопления захоронений на Вилюйском кладбище обратился К.Г. Егоров, представляющий интересы Макаренко Г.А. , инвалида 1 группы. По данному вопросу дали разъяснение представители МУП «Ритуал» Олег Хлебников и Альбина Андреева. После обсуждения данной проблемы принято решение обратиться к главе Окружной администрации г. Якутска с предложением о создании специальной комиссии для проведения экспертных работ для решения проблем, связанных с затоплением захоронений на Вилюйском кладбище.

По вопросу выделения путевок на санаторно-курортное лечение за пределы республики обратились 2 гражданина. Представитель Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РС(Я) Татьяна Казакова дала разъяснение о том, что в этом году нет государственных контрактов на курорты Черноморского побережья. На предложение в местные санатории заявители отказались.

По решению жилищной проблемы Н.Ю. Дубовой, медсестре санатория «Бэс Чагда» решено направить ходатайство в адрес генерального директора Песковской Ю.А.

О содействии в разрешении жилищного вопроса обратилась многодетная мать Е. Каракулова. В настоящее время проживает во временном приюте. Как утверждает заявительница, стоит в очереди в Министерстве труда и социального развития республики на получение жилищной субсидии и в очереди в Департаменте жилищных отношений. Подготовлены письма в Департамент жилищных отношений, Министерство труда и социального развития РС (Я) с ходатайством о решении данных вопросов, а также во временный приют о продлении срока проживания.