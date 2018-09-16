Александр Ким-Кимэн живет по-голландски

Председатель Конституционного суда Якутии поделился фотографией своей квартиры, где как в Голландии отсутствуют шторы на окнах:
sakhalife.ruКим-Кимэн жарит карасей😊
.
Фото @aleksandrkimkimen КАРАСЬ ЯКУТСКИЙ!
Якутский карась это именно та рыба, из которой готовятся вкуснейшие блюда, пользующиеся большой популярностью, и не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. Безусловно, жарка карася, это
достаточно трудоемкая работа, тем не менее результаты оправдывают потраченные усилия. И поэтому всем тем, кто любит жареных карасей приятного аппетита!
Саха соботунан дьоллоох! Дьоммутугар, Ибрагим Михайловичка, Володяҕа уонна Наахара Володятыгар, махтал буолуохтун! Мьинньигэһэ сүрдээх!
View this post on Instagram
Ким-Кимэн жарит карасей😊 . Фото @aleksandrkimkimen КАРАСЬ ЯКУТСКИЙ! Якутский карась это именно та рыба, из которой готовятся вкуснейшие блюда, пользующиеся большой популярностью, и не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. Безусловно, жарка карася, это достаточно трудоемкая работа, тем не менее результаты оправдывают потраченные усилия. И поэтому всем тем, кто любит жареных карасей приятного аппетита! Саха соботунан дьоллоох! Дьоммутугар, Ибрагим Михайловичка, Володяҕа уонна Наахара Володятыгар, махтал буолуохтун! Мьинньигэһэ сүрдээх! #якутскийкарась #собо #наахара #платоновтар #ишниязовы . #sakhalife #АлександрКИМКИМЭН #выходной
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.