Александр Ким-Кимэн живет по-голландски

Председатель Конституционного суда Якутии поделился фотографией своей квартиры, где как в Голландии отсутствуют шторы на окнах:

sakhalife.ruКим-Кимэн жарит карасей😊

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Фото @aleksandrkimkimen КАРАСЬ ЯКУТСКИЙ!

Якутский карась это именно та рыба, из которой готовятся вкуснейшие блюда, пользующиеся большой популярностью, и не только в Якутии, но и далеко за ее пределами. Безусловно, жарка карася, это

достаточно трудоемкая работа, тем не менее результаты оправдывают потраченные усилия. И поэтому всем тем, кто любит жареных карасей приятного аппетита!

Саха соботунан дьоллоох! Дьоммутугар, Ибрагим Михайловичка, Володяҕа уонна Наахара Володятыгар, махтал буолуохтун! Мьинньигэһэ сүрдээх!