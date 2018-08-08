Александр Ким-Кимэн празднует 60-летний юбилей

Сегодня, 8 августа, 60 лет исполнилось председателю Конституционного суда Якутии Александру Ким-Кимэну.

С юбилеем Александра Ким-Кимэна поздравили судьи и работники аппарата Конституционного суда Якутии.

«Уважаемый Александр Николаевич! Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю вашего юбилейного дня рождения!

В этот памятный в Вашей жизни день мы хотим отметить о том, что весь свой трудовой путь Вы неизменно стремитесь подчинить всю Вашу государственную и общественную деятельность высокой цели – служению Отечеству и родной Республике.

Трудясь на ответственном государственном посту председателя Конституционного суда Республики Саха (Якутия), с присущими Вам принципиальностью и беспристрастностью Вы защищаете права граждан и отстаиваете их законные интересы.

Весомая роль в становлении и развитии нашего суда, без сомнения, принадлежит Вам — мудрому и дальновидному руководителю. Сегодня Конституционный суд Республики Саха (Якутия) продолжает быть авторитетным высшим органом государственной и судебной власти республики, является одним из примеров организации и стабильности судебных органов конституционной юстиции субъекта Российской Федерации.

Являясь видным ученым-юристом, высоким профессионалом своего дела, Вы вносите значимый вклад в развитие конституционного правосудия в Российской Федерации и укрепление основ правового государства в нашей Республике. Ваша активная жизненная позиция, многогранный опыт, а также самоотверженный труд, направленный на дальнейшее укрепление и процветание родной Республики и Российской Федерации, снискал Вам заслуженное уважение не только среди коллег-юристов, а также среди широких слоев населения республики.

В этот знаменательный день искренне желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой жизненной энергии, а также успехов во всех ваших многогранных начинаниях и устремлениях. Пусть силы и терпение в работе на Вашем ответственном посту и впредь будут служить развитию и процветанию нашему Отечеству!» — говорится в приветствии.

Александр Николаевич Ким родился 8 августа 1958 года в городе Якутске. Окончил Якутское педагогическое училище №1, Хабаровский педагогический институт, юридическое отделение Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова. Профессор, доктор юридических наук.

Начал трудовую деятельность в 1975 году с рабочего хозяйственного магазина Покровского потребительского общества.

1990-1992 годы – помощник председателя Верховного Совета республики;

1992-1993 годы – руководитель администрации президента Республики Саха (Якутия), возглавлял Экспертный совет при правительстве Республики Саха (Якутия);

1993 – президент юридической фирмы «Айар Юр Интернэшнл»;

1995-1997 годы – депутат, председатель городского Собрания депутатов г. Якутска;

с 1997 г. – народный депутат Республики Саха (Якутия) II, III, IV и V созывов;

2003-2006 годы – заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель парламентского комитета по государственному строительству, законодательству и местному самоуправлению.

2005-2014 годы – председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия).

С апреля 2014 года – председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

Автор 4 монографий, 2 учебников по административному и конституционному праву для высших учебных заведений, более 40 научных статей в периодических и отраслевых изданиях. Более 60 научных докладов и выступлений опубликовано в сборниках материалов международных, всероссийских и региональных симпозиумов и конференций.

Профессор кафедры конституционного, муниципального и международного права юридического факультета СВФУ, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Якутской государственной сельскохозяйственной академии, профессор Якутского экономико-правового института (филиала) Академии труда и социальных отношений.

Возглавляет Ассоциацию юристов Республики Саха (Якутия), Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Мастер спорта РСФСР по якутским прыжкам, мастер спорта РФ по стрельбе из лука, победитель и призер международных, всероссийских и республиканских соревнований, рекордсмен Якутии. Президент Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт».

Заслуженный юрист Республики Саха (Якутия), заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени М.К. Аммосова в области государственного строительства.

В 2016 году за многолетнюю общественно полезную деятельность он был удостоен Международной Премии Мира имени Махатма Ганди (Индия-Норвегия