Александр Ким-Кимэн поздравляет с Днем юриста

Уважаемые юристы Республики Саха (Якутия)!

От имени Конституционного суда Республики Саха (Якутия), Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста!

Служить Закону, сохранять верность традициям отечественной юриспруденции, приносить пользу стране – одновременно почетная и ответственная задача для каждого юриста. Для дальнейшего динамичного развития современного общества наша профессия чрезвычайно важна. Деятельность юриста направлена на обеспечение законности и справедливости, создание стабильного механизма реализации правовых норм в работе государственных и муниципальных органов, а также предприятий и организаций республики.

Сегодня, когда реализуется Концепция по повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия), утвержденная Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым, перед юристами республики, стоит особая социальная миссия — правовое просвещение населения, развитие гражданского общества, формирование правового государства, правозащитная и научная деятельность. Я уверен, что если каждый из нас на своем посту будет активно работать в этом направлении, если каждый будет чувствовать свою ответственность за происходящее, эти цели — достижимы, а поставленные задачи — решаемы!

Уверен, что республиканское юридическое сообщество, представленное квалифицированными специалистами, будет и дальше ответственно и беспристрастно выполнять свой служебный долг, способствовать укреплению законности и правопорядка.

Пусть вам сопутствует удача в деле защиты интересов государства и бизнеса, прав и свобод граждан!

В этот праздничный день желаю всем представителям юридической профессии здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов!

Председатель Конституционного суда РС (Я) А.Н. КИМ-КИМЭН