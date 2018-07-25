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25 июля 2018, 15:05
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Александр Гоголев: Ввод второй очереди Якутского ГПЗ решит ряд важных вопросов 

Согласно инвестиционной программы национальной нефтегазовой компании республики идет масштабная работа по модернизации Якутского газоперерабатывающего завода, который является одним из структурных подразделений акционерного общества «Сахатранснефтегаз». 

Напомним, главное назначение завода — дополнительная переработка (осушка) природного газа, поступающего потребителям города Якутска для обеспечения безопасности газоснабжения городских потребителей. Первая очередь  Якутского ГПЗ была введена в 1995 году. Поставки осушенного газа осуществляются промышленным, коммунально-бытовым предприятиям и населению столицы с давлением 6 кг/см2, ЯГРЭС и ЯГРЭС -2 с давлением 18 кг/см2. 

«В настоящее время ведем целенаправленную работу по вводу 2-ой очереди Якутского  ГПЗ, заложив при этом в основу все новейшие технологические достижения по глубокой подготовке природного газа. Модернизация завода предполагает строительство трех объектов.

 

Первое — резервный узел редуцирования (РУР). РУР — основной объект, который полностью заменяет существующую Газораспределительную станцию, которая является основным стратегическим объектом в поставках газа для нужд столицы республики. Отмечу, что ранее вопрос переноса ГРС Якутска рассматривался в ряде Госпрограмм газификации, но из-за нехватки средств он так и не был реализован. К настоящему времени необходимость переноса вытекает, в том числе, из предстоящего запрета на эксплуатацию ГРС по причине ее несоответствия требованиям промышленной безопасности. 

Второй объект — пункт налива СУГ. Он строится для освобождения площадки, на которой в настоящее время находятся посты заправок автомобильных пропановозов и бензовозов.

А на освобождаемой территории впоследствии будет размещаться третий объект — технически перевооруженная газофракционная установка, в том числе здание турбодетандерной установки и площадка переключающей арматуры. Подчеркну, что все объекты строятся с применением самых современных средств автоматизированного управления», — прокомментировал главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр ГОГОЛЕВ. 

Ввод 2-й очереди позволит существенно увеличить производство СУГ.  Тем самым Якутский ГПЗ сможет полностью обеспечивать спрос автомобилистов на качественный СУГ. Самое главное, жители столицы будут обеспечиваться НАДЕЖНЫМ бесперебойным природным газом. 

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»  
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