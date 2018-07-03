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Александр Гоголев: Ведем работу по масштабной реконструкции ГРС в Вилюйске

Производительность Газораспределительной станции Вилюйска, построенной и введенной в эксплуатацию в 1992 году, сегодня недостаточна для растущей потребности города и улуса.  

 — Сегодня полным ходом идет работа по замене газораспределительной станции на более технологичную и мощную с производительностью 25000 м3/ч против 10000 м3/ч., что позволит покрыть потребность современного, активно развивающегося улуса в большем объеме природного газа. Уже в августе этого года новая ГРС заработает в полную силу, — сказал главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр ГОГОЛЕВ.

Немного из истории. Газификация Вилюйского улуса началась с укладки первых газопроводов в г. Вилюйске и строительства конторы – базы газового хозяйства в 1989 году, а эксплуатационный газовый участок был создан приказом РПО «Якутгаз» №9 от 15 февраля 1994 года. На этот момент участок уже эксплуатировал 27 км газовых сетей, 550 газифицированных квартир и 8 котельных.

Первым  нарядом на проведение газоопасных работ за №1 был пуск газа в газопровод высокого давления от АГРС до ГРП №1 и №2 г. Вилюйска 27 января 1992 года, а 20 сентября 1992 г. газ первым был подан жилому дому по адресу ул. Ленина, д.98. Первым газовые конфорки плиты зажег ветеран Великой Отечественной войны, ветеран коммунистической партии, почетный гражданин Вилюйского улуса Струкин Дмитрий Васильевич. Пуском газа руководил на тот момент мастер Афанасьев Константин Афанасьевич, налаживали слесари Кондаков Александр Спиридонович и Тимофеев Антон Антонович.

Так, в 1992 году началась газификация города Вилюйска, поселка Кысыл-Сыр и села Екюндю. Были газифицированы 7 ГРП (газорегуляторных), 16 котельных, 858 квартир и жилых домов. Общая протяженность газопровода в те годы составила 36,08 км.

С 1997-го по 2001 год были  газифицированы 5 населенных пунктов: г. Вилюйск, поселок Кысыл-Сыр, села Екюндю, Тымпы, Чинекя. За это время в эксплуатацию приняты 13 ГРП, 22 котельные, 40 коммунально-бытовых объектов, 2271 квартира и жилых дома. Общая протяженность газопровода – 73,29 км.

С 2002 года по 2008-ой газифицировано 14 населенных пунктов: г. Вилюйск, поселок Кысыл-Сыр, села Екюндю, Тымпы, Чинекя, Чай, Сосновка, Тасагар, Кеданда, Сыдыбыл, Хампа, Бетюнг, Кюбяиндя, Усун. Общая протяженность газопровода уже составила 190,64 км,  были подключены 21 ГРП,  52 котельных,  158 коммунально-бытовых объектов , 3551 квартира и жилых дома.

В настоящий момент газифицировано 15 населенных пунктов. Количество абонентов составляет 4802 квартир и жилых домов. Эксплуатируются 28 ГРП  и 4 ГРПШ. Также на техническом обслуживании состоят 64 котельных с мощностью свыше 100 кВт и 220 котельных мощностью менее 100 кВт. Протяженность эксплуатируемых газопроводов составляет 281,208 км, в том числе: высокого давления – 67,9 км, среднего давления – 0,16 км, низкого давления – 213,1 км. При эксплуатации новой ГРС цифры сразу изменятся.

«Ввод новой ГРС открывает новые перспективы в развитии Вилюйского улуса. Появятся новые кварталы,люди будут активнее строиться и благоустраивать свои дома. Появляется большая возможность в развитии бизнеса, открытии новых рабочих мест. Ведь самым главным критерием развития общества является обеспечение надежным и качественным теплом и светом, чем мы ежедневно, постоянно занимаемся», — отметил далее Александр Васильевич Гоголев.

В Вилюйском улусе есть уникальное ГКМ под названием Среднетюнгское газоконденсатное  месторождение, который был освоен в  2007 году. Освоение данного ГКМ позволило осуществить поставку газа на левый берег реки Вилюй, в села Кюбяиндя, Усун, Тербяс. Главный инженер национальной нефтегазовой компании уверен, что у  Среднетюнгского ГКМ большой потенциал и при дальнейшей разработке месторождение может обеспечивать газом всю Центральную Якутию. Так что у Вилюйского газа развитие еще впереди, вместе с ним и реального сектора экономики улуса.

Напомним, природный газ в Якутск и центральные улусы республики поставляется из двух уникальных месторождений: Средневилюйского  и Среднетюнгского.

 

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз», www.aostng.ru
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